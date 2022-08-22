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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1) и покинул зону вылета

22 августа 2022, 23:53
9

В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принесли голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда. У гостей забил Мохамед Салах.

«МЮ» впервые выиграл при Эрике тен Хаге в официальном матче. Набрав три очка, команда покинула зону вылета.

«Ливерпуль» после поражения в северо-западном дерби опустился на 16-е место в таблице АПЛ.

Англия. АПЛ. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Санчо, 16; 2:0 – Рэшфорд, 53; 2:1 – Салах, 81.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (9)
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DeStar
1661201683
не плохо, интересно болелы мю поменяли бы 3 очка с ливерпулем на 6 очков с брентфордом и брайтоном?
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Sedoi_Goblin
1661201721
Кое-как... Но три очка,однако! Лед тронулся) С победой!
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САНЁК17
1661201805
Ну что можете же, когда хотите, удачи дьяволом
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Красногорск_Фан
1661202006
А Тен Хааг может выстроить грамотный план на игру... Респект. Правда и Ливер был какой то невнятный, обиженный как колбаса. Но глазами болельщика МЮ (не про себя) день был отличный.
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Oldtrafford83
1661231922
Хороший был план на игру, Маласия и Мартинез браво, Эриксен умница, Бруну надо к психологу. Молодцы, дальше больше! GGMU
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