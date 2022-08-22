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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1) и покинул зону вылета

    В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

    Победу хозяевам поля принесли голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда. У гостей забил Мохамед Салах.

    «МЮ» впервые выиграл при Эрике тен Хаге в официальном матче. Набрав три очка, команда покинула зону вылета.

    «Ливерпуль» после поражения в северо-западном дерби опустился на 16-е место в таблице АПЛ.

    Англия. АПЛ. 3-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Санчо, 16; 2:0 – Рэшфорд, 53; 2:1 – Салах, 81.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.08.2022 23:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5105

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      А Тен Хааг может выстроить грамотный план на игру... Респект. Правда и Ливер был какой то невнятный, обиженный как колбаса. Но глазами болельщика МЮ (не про себя) день был отличный.

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      Рейтинг: +1052

      САНЁК17 48 минут назад

      Ну что можете же, когда хотите, удачи дьяволом

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      Рейтинг: +1376

      Sedoi_Goblin 50 минут назад

      Кое-как... Но три очка,однако! Лед тронулся) С победой!

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      Рейтинг: +11995

      DeStar 50 минут назад

      не плохо, интересно болелы мю поменяли бы 3 очка с ливерпулем на 6 очков с брентфордом и брайтоном?

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