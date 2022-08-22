АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1) и покинул зону вылета

В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принесли голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда. У гостей забил Мохамед Салах.

«МЮ» впервые выиграл при Эрике тен Хаге в официальном матче. Набрав три очка, команда покинула зону вылета.

«Ливерпуль» после поражения в северо-западном дерби опустился на 16-е место в таблице АПЛ.

Англия. АПЛ. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Санчо, 16; 2:0 – Рэшфорд, 53; 2:1 – Салах, 81.

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