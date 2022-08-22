Где смотреть «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 22 августа

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 3-м туре АПЛ.
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- Игра состоится в понедельник, 22 августа.
- Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- Игру будет транслировать Setanta Sports.
Ставки на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- Победа «МЮ» – 4.90
- Ничья – 4.30
- Победа «Ливерпуля» – 1.70
Источник: «Бомбардир»