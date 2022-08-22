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    Глушаков: «Федун – настоящий мужик! Рад, что после чемпионства «Спартака» он попробовал миллеровский самогон»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Леонид Арнольдович всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик! Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления.

    И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон», – сказал Глушаков.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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