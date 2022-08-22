Глушаков: «Федун – настоящий мужик! Рад, что после чемпионства «Спартака» он попробовал миллеровский самогон»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

«Леонид Арнольдович всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик! Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления.

И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон», – сказал Глушаков.