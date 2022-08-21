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  • Какие сюжеты выходных вы пропустили: классная результативность Хвичи, проблемы ЦСКА из-за Кучаева

Какие сюжеты выходных вы пропустили: классная результативность Хвичи, проблемы ЦСКА из-за Кучаева

21 августа 2022, 23:32

Привет, это «Бомбардир». Вот и подошли к концу очередные выходные – и за два дня произошло много всего интересного. В этом тексте мы делаем небольшие выводы и расписываем истории, которые вы могли упустить из-за основных событий.

ЦСКА обыграл «Ахмат», но возникли проблемы из-за повреждения Кучаева на разминке

Константин Кучаев получил травму на разминке перед матчем с «Ахматом» (4:2 в пользу ЦСКА). Его место в составе занял Иван Обляков, сам Кучаев ушел на трибуну. Перед вторым таймом он появился на скамейке запасных ЦСКА, но клуб быстро вернул его на трибуну. Это нарушение регламента, из-за которого возникла спорная ситуация, а инсайдеры заговорили о техническом поражении для клуба.

В итоге пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо высылал журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову отсканированную заявку, в которой Кучаев действительно был вычеркнут. Главный тренер клуба Владимир Федотов говорил: «Будем разбираться с ситуацией, лишняя паника. Заплатим 15 тысяч штрафа. Хорошо, что это все закончилось. Будем распределять обязанности». В «Ахмате» сказали, что их эта ситуация не особо беспокоит.

Новые голы Хвичи за «Наполи»

Первый тур – «Наполи» обыграл «Верону» 5:2. Хвича Кварацхелия забил мяч в дебютной встрече (отпраздновал в стиле Стефена Карри) и отдал ассист. После этой игры итальянские журналисты критиковали Хвичу за большое число малополезных финтов. Лучано Спаллетти говорил: «Квара хорошо прочувствовал игру, он может играть намного лучше, чем сегодня. Он немного пострадал от персональной опеки соперника, а игрок вроде него должен быть хорош в борьбе».

Второй тур – Хвича снова забил за «Наполи». И отпраздновал этот мяч так:

А потом Хвича забил третий гол в двух матчах Серии А. На данный момент он – лучший бомбардир чемпионата Италии.

«Челси» получил разгром от «Лидса» – это первая победа за 20 лет

«Идеальный матч. У нас было несколько разных планов на игру, в которых мы исходили из действий «Челси». Парни прекрасно подстроились. Мы хотели играть с агрессией, но держать ее под контролем, и добились своих целей».

Эти слова сказал тренер «Лидса» Джесси Марш после разгрома над «Челси» 3:0. Несколько фактов вокруг этой победы:

  • Первая для «Лидса» над «Челси» с 2002 года;
  • Один из голов забил американец Брендан Аронсон: впервые в истории АПЛ американский игрок забил мяч, играя под руководством американского тренера;
  • У «Лидса» 7 очков в трех встречах на старте сезона.

«Барселона» снова не может зарегистрировать новичка

Transfermarkt пишет, что «Барса» заплатила за Жюля Кунде 50 млн евро – при этом клуб не решил финансовые проблемы. Из-за зарплатного потолка «Барселона» не может зарегистрировать Кунде, и он не попал в заявку на матч с «Реалом Сосьедадом».

Marca пишет, что для регистрации Кунде «Барсе» не хватит одной продажи Депая – и Кунде уже недоволен из-за этого.

Гол Мбаппе за 8 секунд

Перед третьим туром Лиги 1 L’Equipe дал инсайд: перед «ПСЖ» поставлена задача ни разу не проиграть в этом сезоне чемпионата Франции. И, похоже, Кристоф Галтье буквально понял эту задачу. В этом туре «ПСЖ» встречается с бывшей командой Галтье – «Лиллем».

И игроки «ПСЖ» открыли счет уже на 8-й секунде: после четырех передач Мбаппе забил первый мяч в этой встрече. Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги 1 за время сбора статистики Opta – то есть с сезона-2007/08. И Мбаппе в целом повторил рекорд Лиги 1: бывший полузащитник «Кана» Мишеля Рио забил на восьмой секунде 15 февраля 1992 года в матче с «Канном» (3:1).

А вот сюжеты, которые вы точно не пропустили:

Странное удаление Мампасси из «Локо»: получил красную за отмашку, хотя в том же матче за такой же фол была желтая

Магия голов Тюкавина: когда он забивает, «Динамо» никогда не проигрывает

Кармический привоз Умярова: ошибся в первом же дерби после давления на Фомина в финале Кубка России

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ», официальный сайт ЦСКА, AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
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