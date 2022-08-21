Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кирьяков назвал проблему «Спартака» в матче с «Динамо»

    Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков сформулировал недостаток «Спартака» в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    – Можно сказать, что у «Спартака» не отстроена позиционная атака? В предыдущих матчах они забивали, используя быстрые выходы, скорость Квинси Промеса.

    – Нет концовки. Когда идет заключительная фаза атаки, большое скопление игроков, не хватает агрессивной игры и нацеленных передач. «Динамо», конечно, сильнее, чем предыдущие соперники «Спартака», Говорили, что матч с ним будет показательным для лидера чемпионата. И мы увидели, что «Спартак» испытал сложности, столкнувшись с насыщенной обороной. Нельзя сказать, что «Спартак» провалил матч. Просто в чужой штрафной не сыграл так, как нужно, чтобы выиграть.

    • «Динамо» победило с процентом владения мячом 32.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

    Новости по теме
    «За такое надо наказывать». «Динамо» – об ошибке Умярова в дерби
    Лепсая: «В матче с «Динамо» карма вернула должок Умярову»
    Ребров объяснил поражение «Спартака» от «Динамо»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11445

      Алексей З 1 час назад

      Прав.
      Мало ударов было.
      Возьня Игнатова для игры в дыр-дыр.
      Есть куда расти.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11