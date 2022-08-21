Кирьяков назвал проблему «Спартака» в матче с «Динамо»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков сформулировал недостаток «Спартака» в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

– Можно сказать, что у «Спартака» не отстроена позиционная атака? В предыдущих матчах они забивали, используя быстрые выходы, скорость Квинси Промеса.

– Нет концовки. Когда идет заключительная фаза атаки, большое скопление игроков, не хватает агрессивной игры и нацеленных передач. «Динамо», конечно, сильнее, чем предыдущие соперники «Спартака», Говорили, что матч с ним будет показательным для лидера чемпионата. И мы увидели, что «Спартак» испытал сложности, столкнувшись с насыщенной обороной. Нельзя сказать, что «Спартак» провалил матч. Просто в чужой штрафной не сыграл так, как нужно, чтобы выиграть.

«Динамо» победило с процентом владения мячом 32.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

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