Романцев: «Посмотрел, как играют конкуренты... «Спартаку» надо настраиваться на первое место»

Первое место у Спартака??? При наличии Зенита? Ржу. Романцев так и остался в 90-ых...
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что команда способна бороться за победу в чемпионате России.
– Для меня нынешнее первое место «Спартака» неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали и я говорил, что минимум в тройке «Спартак» будет.
– Ваше мнение не изменилось?
– Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет.
– Что будет дальше?
– Сейчас все идет хорошо. Главное – не расслабляться. Ну, и потом мы еще ни с кем не играли – ни с «Зенитом», ни с ЦСКА, ни с «Динамо».
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- В 5 матчах москвичи одержали 4 победы и однажды сыграли вничью.
- Следующий соперник – «Динамо».