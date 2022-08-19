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    Романцев: «Посмотрел, как играют конкуренты... «Спартаку» надо настраиваться на первое место»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что команда способна бороться за победу в чемпионате России.

    – Для меня нынешнее первое место «Спартака» неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали и я говорил, что минимум в тройке «Спартак» будет.

    – Ваше мнение не изменилось?

    – Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет.

    – Что будет дальше?

    – Сейчас все идет хорошо. Главное – не расслабляться. Ну, и потом мы еще ни с кем не играли – ни с «Зенитом», ни с ЦСКА, ни с «Динамо».

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В 5 матчах москвичи одержали 4 победы и однажды сыграли вничью.
    • Следующий соперник – «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16770

      Cleaner 18 минут назад

      Первое место у Спартака??? При наличии Зенита? Ржу. Романцев так и остался в 90-ых...

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      Рейтинг: +14883

      Fusballer 1 час назад

      Да рано ещё, вот после первого круга уже можно что-то предполагать, а сейчас рано.

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      Рейтинг: +16770

      Cleaner > Fusballer 17 минут назад

      В пердив в этом году Спартак не вылетит и то хорошо.)))

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      Рейтинг: +15205

      NewLife 1 час назад

      ОИР писал, что синит намного сильней других, теперь поменял мнение. После нескольких игр делать такие заявления глупо. Посмотри, как судят синит и думай, что говоришь.

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      Рейтинг: +17

      Romeo 123 1 час назад

      Ну началось не сыграли даже треть матчей как на Спартак медали вешают,не к добру это

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