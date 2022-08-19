Романцев: «Посмотрел, как играют конкуренты... «Спартаку» надо настраиваться на первое место»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что команда способна бороться за победу в чемпионате России.

– Для меня нынешнее первое место «Спартака» неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали и я говорил, что минимум в тройке «Спартак» будет.

– Ваше мнение не изменилось?

– Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет.

– Что будет дальше?

– Сейчас все идет хорошо. Главное – не расслабляться. Ну, и потом мы еще ни с кем не играли – ни с «Зенитом», ни с ЦСКА, ни с «Динамо».