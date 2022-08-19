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  • Романцев: «Посмотрел, как играют конкуренты... «Спартаку» надо настраиваться на первое место»

Романцев: «Посмотрел, как играют конкуренты... «Спартаку» надо настраиваться на первое место»

19 августа 2022, 12:45
6

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что команда способна бороться за победу в чемпионате России.

– Для меня нынешнее первое место «Спартака» неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали и я говорил, что минимум в тройке «Спартак» будет.

– Ваше мнение не изменилось?

– Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет.

– Что будет дальше?

– Сейчас все идет хорошо. Главное – не расслабляться. Ну, и потом мы еще ни с кем не играли – ни с «Зенитом», ни с ЦСКА, ни с «Динамо».

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • В 5 матчах москвичи одержали 4 победы и однажды сыграли вничью.
  • Следующий соперник – «Динамо».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (6)
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Romeo 123
1660906690
Ну началось не сыграли даже треть матчей как на Спартак медали вешают,не к добру это
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NewLife
1660907964
ОИР писал, что синит намного сильней других, теперь поменял мнение. После нескольких игр делать такие заявления глупо. Посмотри, как судят синит и думай, что говоришь.
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Fusballer
1660908247
Да рано ещё, вот после первого круга уже можно что-то предполагать, а сейчас рано.
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Беспонтий
1660913136
и Деду дали и на водку да на мотыля удачная рыбалка мля
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zigbert
1660913234
ОИР всегда был максималистом и это правильно.
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