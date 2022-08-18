Обляков прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о продлении контракта с клубом до 2027 года.

— Переговоры шли не очень долго, поэтому все отлично. Я очень рад, я люблю этот клуб. Спасибо всем за доверие — руководству, тренерскому штабу.

— Ты уже четыре года в клубе. Какое воспоминание самое яркое?

— Наверное, победа над «Реалом», все игры в Лиге Чемпионов, даже поражения. Но победы больше запомнились. Не всегда было хорошо, стабильно, но ситуация поправима, дальше есть пять лет, чтобы все изменить в лучшую сторону.

— Какие цели у Ивана Облякова на следующие пять лет в армейском клубе?

— Побеждать в чемпионате России и в Кубке. И чтобы еврокубки вернулись.