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    Обляков прокомментировал продление контракта с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о продлении контракта с клубом до 2027 года.

    — Переговоры шли не очень долго, поэтому все отлично. Я очень рад, я люблю этот клуб. Спасибо всем за доверие — руководству, тренерскому штабу.

    — Ты уже четыре года в клубе. Какое воспоминание самое яркое?

    — Наверное, победа над «Реалом», все игры в Лиге Чемпионов, даже поражения. Но победы больше запомнились. Не всегда было хорошо, стабильно, но ситуация поправима, дальше есть пять лет, чтобы все изменить в лучшую сторону.

    — Какие цели у Ивана Облякова на следующие пять лет в армейском клубе?

    — Побеждать в чемпионате России и в Кубке. И чтобы еврокубки вернулись.

    • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
    • Он провел 138 матчей, забил 10 мячей.

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    Источник: сайт ЦСКА

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