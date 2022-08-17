«Я весь матч раздражал его». Андерсен из «Кристал Пэлас» объяснил стычку с Нуньесом

Защитник «Кристал Пэлас» Йоахим Андерсен высказался по стычке с нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом в матче второго тура АПЛ (1:1). Уругвайца удалили.
«Я весь матч был рядом с Нуньесом, раздражал его, справлялся с ним. Он был зол на меня.
Сначала он меня толкнул, на что я ответил, что так не надо делать. Затем он боднул меня. Это глупо. Чистая красная карточка», – сказал Андерсен.
- Андерсену после матча угрожали.
- 26-летний датчанин стоит 25 миллионов евро.
- У «Ливерпуля» после 2 туров АПЛ 2 очка.
Источник: Evening Standard