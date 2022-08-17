«Я весь матч раздражал его». Андерсен из «Кристал Пэлас» объяснил стычку с Нуньесом

Защитник «Кристал Пэлас» Йоахим Андерсен высказался по стычке с нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом в матче второго тура АПЛ (1:1). Уругвайца удалили.

«Я весь матч был рядом с Нуньесом, раздражал его, справлялся с ним. Он был зол на меня.

Сначала он меня толкнул, на что я ответил, что так не надо делать. Затем он боднул меня. Это глупо. Чистая красная карточка», – сказал Андерсен.