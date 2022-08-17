Гаранин: «Второй тайм матча со «Спартаком» был для «Сочи» ударом»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин оценил матч пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:3). Все голы сочинцы пропустили после перерыва.

«Для всех был ударом второй тайм со «Спартаком», результат, как это всe происходило. Конечно, было разочарование.

Мы дали ребятам после матча пару выходных, чтобы они побыли со своими семьями, близкими, немного переключились. В среду начнeм готовиться к следующему матчу. У нас нет времени тухлить, плакаться и ругаться», – сказал Гаранин.