Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Директор «Ростова» Рыскин: «Ситуация с Fan ID – катастрофа»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал падение посещаемости на матчах команды после введения Fan ID.

    «Ситуация с Fan ID – катастрофа. Мы наметили кое-какие мероприятия в закрытом режиме. Дай бог, чтобы все получилось.

    Есть надежда на компромисс. Сегодня это тоже обсуждали. Все понимают, что этим нужно заниматься», – сказал Рыскин.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

    Новости по теме
    Президент РПЛ Алаев отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч 7
    «У нас другой вектор развития». «Ростов» не интересуется Дзюбой 2
    В «Ростове» прокомментировал слухи, что Юран предлагал клубу договорной матч 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11