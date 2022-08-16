Директор «Ростова» Рыскин: «Ситуация с Fan ID – катастрофа»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал падение посещаемости на матчах команды после введения Fan ID.
«Ситуация с Fan ID – катастрофа. Мы наметили кое-какие мероприятия в закрытом режиме. Дай бог, чтобы все получилось.
Есть надежда на компромисс. Сегодня это тоже обсуждали. Все понимают, что этим нужно заниматься», – сказал Рыскин.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.
Источник: «Спорт-Экспресс»