Директор «Ростова» Рыскин: «Ситуация с Fan ID – катастрофа»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал падение посещаемости на матчах команды после введения Fan ID.

«Ситуация с Fan ID – катастрофа. Мы наметили кое-какие мероприятия в закрытом режиме. Дай бог, чтобы все получилось.

Есть надежда на компромисс. Сегодня это тоже обсуждали. Все понимают, что этим нужно заниматься», – сказал Рыскин.