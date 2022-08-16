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    Алаев прокомментировал победу в безальтернативных выборах президента РПЛ

    Александр Алаев прокомментировал назначение на пост президента РПЛ до 2027 года.

    «Спасибо за доверие. У меня сегодня начинается новая жизнь. Я давно вас всех знаю, нам предстоят сложные задачи и тяжелые времена. Но у нас хорошая команда, которой все по плечу.

    Теперь я полноценно приступаю к работе. Надеюсь, не разочарую», — сказал Алаев.

    • 27 июня Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ.
    • Он сменил Ашота Хачатурянца, который ушел в отставку.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25463

      vladimir-7 1 час назад

      Алаев: " У нас хорошая команда, которой всё по карману".

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