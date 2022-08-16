Алаев прокомментировал победу в безальтернативных выборах президента РПЛ

Алаев: " У нас хорошая команда, которой всё по карману".
Александр Алаев прокомментировал назначение на пост президента РПЛ до 2027 года.
«Спасибо за доверие. У меня сегодня начинается новая жизнь. Я давно вас всех знаю, нам предстоят сложные задачи и тяжелые времена. Но у нас хорошая команда, которой все по плечу.
Теперь я полноценно приступаю к работе. Надеюсь, не разочарую», — сказал Алаев.
- 27 июня Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ.
- Он сменил Ашота Хачатурянца, который ушел в отставку.