Алаев прокомментировал победу в безальтернативных выборах президента РПЛ

Александр Алаев прокомментировал назначение на пост президента РПЛ до 2027 года.

«Спасибо за доверие. У меня сегодня начинается новая жизнь. Я давно вас всех знаю, нам предстоят сложные задачи и тяжелые времена. Но у нас хорошая команда, которой все по плечу.

Теперь я полноценно приступаю к работе. Надеюсь, не разочарую», — сказал Алаев.