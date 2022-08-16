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    В РФС прокомментировали начало сотрудничества Кубка России с «Фонбет» и «Матч ТВ»

    Временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов высказался о решениях, утвержденных Бюро исполкома союза.

    • «Фонбет» стал титульным и беттинг-партнером Кубка России.
    • «Матч ТВ» получил право транслировать матчи турнира на своих ресурсах.
    • «Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнером.

    «Эти соглашения выгодны для всех сторон: и наших новых партнеров, и клубов-участников и, разумеется, для футбольных болельщиков.

    При проработке решения мы исходили из того, насколько сильно с этого сезона изменится Кубок России. Новый формат сделает турнир более захватывающим и интересным, но вместе с тем и более ресурсоемким.

    Де-факто мы увидим принципиально новое соревнование, куда будет интегрирована в том числе новая схема проведения, предложенная клубами РПЛ.

    Новые партнеры позволят нам сформировать беспрецедентный для турнира призовой фонд, который разделят между собой участники турнира.

    Также серьезная сумма будет инвестирована в его развитие и популяризацию. В плюсе останутся и зрители, которые получат максимальную доступность и качество трансляций.

    В последние годы РФС провел большую работу, которая привела к росту интереса болельщиков и, как следствие, спонсоров к старейшему турниру нашей страны и другим соревнованиям, проводимым РФС.

    Мы благодарны компании «Яндекс», которая продемонстрировала готовность серьезно инвестировать в российский футбол, и надеемся на продолжение диалога.

    Также РФС отдельно благодарит компанию «Бетсити», надежного и конструктивного партнера, который помогал нам развивать Кубок России на протяжении двух предыдущих сезонов. Рассчитываем, что коллеги также продолжат работу в футболе», – заявил Митрофанов.

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    Источник: сайт РФС

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