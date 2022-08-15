«Фонбет» – новый титульный партнер Кубка России. Матчи турнира покажут на ресурсах «Матч ТВ»

болельщикам показывают, что ЗА российский футбол отвечает газпрём, и если футбол не покажет его медиа-кАнал срач-тв, то его не покажет никто... а победивший Яндекс в качестве утешительного приза - "МОЖЕТ стать дополнительным диджитал-партнером"... возможно, может быть, потом... а нах*р устраивали тендер, если футбол приватизировал Алешенька..?)
Сегодня, 15 августа, состоялось заседание Бюро исполкома РФС.
На нем утвердили сотрудничество с букмекерской компанией «Фонбет» и медиахолдингом «Матч ТВ».
«Фонбет» стал титульным и беттинг-партнером Кубка России. Контракт будет подписан по схеме «1+3».
«Матч ТВ» получил право транслировать матчи турнира на своих ресурсах.
«Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнером. Эта возможность будет проработана отдельно.