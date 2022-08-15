«Фонбет» – новый титульный партнер Кубка России. Матчи турнира покажут на ресурсах «Матч ТВ»

Сегодня, 15 августа, состоялось заседание Бюро исполкома РФС.

На нем утвердили сотрудничество с букмекерской компанией «Фонбет» и медиахолдингом «Матч ТВ».

«Фонбет» стал титульным и беттинг-партнером Кубка России. Контракт будет подписан по схеме «1+3».

«Матч ТВ» получил право транслировать матчи турнира на своих ресурсах.

«Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнером. Эта возможность будет проработана отдельно.