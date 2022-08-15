Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Фонбет» – новый титульный партнер Кубка России. Матчи турнира покажут на ресурсах «Матч ТВ»

    Сегодня, 15 августа, состоялось заседание Бюро исполкома РФС.

    На нем утвердили сотрудничество с букмекерской компанией «Фонбет» и медиахолдингом «Матч ТВ».

    «Фонбет» стал титульным и беттинг-партнером Кубка России. Контракт будет подписан по схеме «1+3».

    «Матч ТВ» получил право транслировать матчи турнира на своих ресурсах.

    «Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнером. Эта возможность будет проработана отдельно.

    • Кубок России пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
    • В нем примут участие 103 команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS.
    • Турнир начнется 16 августа. Расписание 1-го раунда можно посмотреть здесь.

    Новости по теме
    В РФС прокомментировали начало сотрудничества Кубка России с «Фонбет» и «Матч ТВ»
    «Матч ТВ» покажет игры Кубка России с участием «Амкала» и 2DROTS 1
    РФС назначил судей на первые матчи Кубка России
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2022 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24761

      JTherry 1 час назад

      болельщикам показывают, что ЗА российский футбол отвечает газпрём, и если футбол не покажет его медиа-кАнал срач-тв, то его не покажет никто... а победивший Яндекс в качестве утешительного приза - "МОЖЕТ стать дополнительным диджитал-партнером"... возможно, может быть, потом... а нах*р устраивали тендер, если футбол приватизировал Алешенька..?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Александр.Т. 1 час назад

      Короче на мнение клубов рпл,болт положили, на месте тех клубах которые за Яндекс были отказалмя ьы от турнира, или слились бы специально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17072

      житель СПб 1 час назад

      То есть все таки Яндекс на пустили. Без комментариев.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11