«Как будто специально не полили». Ломаев пожаловался на поле в матче «Локомотив» – «Крылья Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев раскритиковал поле после матча пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Было очень плохое поле. Как будто его специально не полили, чтобы мяч ходил медленно. Хотя «Локомотив» вроде тоже старается играть в вертикальный футбол, в короткий пас...

В первом тайме было видно невооруженным взглядом, что мяч зажевывает, игроки падали», – сказал Ломаев.