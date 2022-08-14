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    «Как будто специально не полили». Ломаев пожаловался на поле в матче «Локомотив» – «Крылья Советов»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев раскритиковал поле после матча пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Было очень плохое поле. Как будто его специально не полили, чтобы мяч ходил медленно. Хотя «Локомотив» вроде тоже старается играть в вертикальный футбол, в короткий пас...

    В первом тайме было видно невооруженным взглядом, что мяч зажевывает, игроки падали», – сказал Ломаев.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16809

      paracetamol 21 минуту назад

      Не политое поле - новая тактика Циннбауэра!

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