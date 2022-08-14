«Как будто специально не полили». Ломаев пожаловался на поле в матче «Локомотив» – «Крылья Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев раскритиковал поле после матча пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Было очень плохое поле. Как будто его специально не полили, чтобы мяч ходил медленно. Хотя «Локомотив» вроде тоже старается играть в вертикальный футбол, в короткий пас...
В первом тайме было видно невооруженным взглядом, что мяч зажевывает, игроки падали», – сказал Ломаев.
- «Локомотив» ушел от поражения в компенсированное время 2-го тайма.
- У «Локомотива» 0 побед после 5 туров.
- «Крылья Советов» идут в таблице 10-ми.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова