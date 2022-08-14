Йоканович поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»

К матчу с Краснодаром тоже неделю готовились, однако результата нет. Ноль забитых голов, это совсем не то, чего ждут болельщики от команды.
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящем матче со «Спартаком».
– В следующей игре команде предстоит дерби со «Спартаком». Чувствуете ли вы дополнительное давление и понимаете ли принципиальность матча?
– Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби.
У нас есть время проанализировать игру «Спартака», который является хорошей командой. Думаю, что мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову.
- «Динамо» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ.
- Матч состоится 20 августа в 17:30 мск.