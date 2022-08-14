Йоканович поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

– В следующей игре команде предстоит дерби со «Спартаком». Чувствуете ли вы дополнительное давление и понимаете ли принципиальность матча?

– Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби.

У нас есть время проанализировать игру «Спартака», который является хорошей командой. Думаю, что мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову.