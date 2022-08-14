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    Йоканович поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

    – В следующей игре команде предстоит дерби со «Спартаком». Чувствуете ли вы дополнительное давление и понимаете ли принципиальность матча?

    – Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби.

    У нас есть время проанализировать игру «Спартака», который является хорошей командой. Думаю, что мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову.

    • «Динамо» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ.
    • Матч состоится 20 августа в 17:30 мск.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 05:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4895

      neim 19 минут назад

      К матчу с Краснодаром тоже неделю готовились, однако результата нет. Ноль забитых голов, это совсем не то, чего ждут болельщики от команды.

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