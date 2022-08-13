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  • Йоканович: «Динамо» должно быть довольно домашней ничьей с «Краснодаром»

Йоканович: «Динамо» должно быть довольно домашней ничьей с «Краснодаром»

13 августа 2022, 23:13
2

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подытожил матч пятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0). Встреча прошла в Москве.

«Мы должны быть довольны одним очком. Если говорить об игре, «Краснодар» владел инициативой, превзошел нас во владении, но в то же время мы создали достаточно моментов, могли повести в счете. В такой ситуации наши игроки были достаточно пассивными, нам не хватало скорости.

Не стоит сейчас зацикливаться на чем‑то негативном, за пять туров мы не потерпели ни одного поражения, это достаточно важно. Если говорить о том, что можно улучшить, то мы должны работать более усердно, поднимать наш уровень подготовки. Что касается положительных моментов, то это усилия, которые команда прикладывает. Мы этот матч проанализируем, извлечем из него урок», – сказал серб.

  • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
  • Следующий соперник москвичей – «Спартак».
  • Йоканович принял «Динамо» этим летом.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Йоканович Славиша
Комментарии (2)
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neim
1660430447
Динамо может и должно быть довольно, а вот болельщики нет. Хотя о чем это я, клуб тоже ни как не может быть доволен ничьей на своем стадионе. Интересно, что ты скажешь, когда в следующем туре, с такой игрой, Спартаку проиграете ? Мы должны быть довольны, что не сильно проиграли, что создали достаточно моментов и могли провести в счёте, не стоит зацикливаться, мы потерпели всего лишь первое поражение и прочую, прочую лабуду ? Хватит нести чушь, где голы и победы тренер ?
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zigbert
1660456114
Все должно было обойтись гораздо лучше для Динамо используй свои моменты Смолов. Но Краснодар тоже не заслуживал поражения, команда не отступала от своей игры. По владению мячом у них было преимущество.
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