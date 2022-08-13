Йоканович: «Динамо» должно быть довольно домашней ничьей с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подытожил матч пятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0). Встреча прошла в Москве.

«Мы должны быть довольны одним очком. Если говорить об игре, «Краснодар» владел инициативой, превзошел нас во владении, но в то же время мы создали достаточно моментов, могли повести в счете. В такой ситуации наши игроки были достаточно пассивными, нам не хватало скорости.

Не стоит сейчас зацикливаться на чем‑то негативном, за пять туров мы не потерпели ни одного поражения, это достаточно важно. Если говорить о том, что можно улучшить, то мы должны работать более усердно, поднимать наш уровень подготовки. Что касается положительных моментов, то это усилия, которые команда прикладывает. Мы этот матч проанализируем, извлечем из него урок», – сказал серб.