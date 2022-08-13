Федотов раскрыл причину поражения ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил исход матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
«Недоволен, конечно. Соперник серьeзный, как поражение может вызывать восторг? Поражение всегда поражение, даже при хорошей игре. Но что включили мужиков, показали мастерство… Всe дело в психологии. В этом отношении ещe расти и расти», – сказал Федотов.
- «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
- У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
- Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.
Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей
Источник: «Чемпионат»