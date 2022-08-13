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    Федотов раскрыл причину поражения ЦСКА от «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил исход матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    «Недоволен, конечно. Соперник серьeзный, как поражение может вызывать восторг? Поражение всегда поражение, даже при хорошей игре. Но что включили мужиков, показали мастерство… Всe дело в психологии. В этом отношении ещe расти и расти», – сказал Федотов.

    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
    • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

    Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1295

      Toomans 40 минут назад

      Думаю, ЦСКА прибавит. Кажется, что верной дорогой идут. Нам нужен сильный чемпионат.

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      Рейтинг: +10885

      alex1951 56 минут назад

      Если верить его словам,то он первый,кто не стал судей..по-русски обхаживать)))

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      Рейтинг: +16781

      paracetamol 1 час назад

      Федот, учи своих чаще симулировать в чужой штрафной и победы придут. Сколько помню, это всегда была победная фишка ЦСКА!

      3
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      Рейтинг: +266

      saf05 > paracetamol 38 минут назад

      Чмо

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