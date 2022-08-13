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    В «Крыльях Советов» рассказали о восстановлении Пиняева

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может вернуться на поле уже в сентябре.

    «Восстановление Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве.

    Клубные врачи постоянно на связи. Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», – сообщила пресс-служба самарского клуба.

    • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
    • Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.
    • Пиняев не играет с 16 июля.

    Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс

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    Источник: ТАСС

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