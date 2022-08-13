В «Крыльях Советов» рассказали о восстановлении Пиняева

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может вернуться на поле уже в сентябре.

«Восстановление Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве.

Клубные врачи постоянно на связи. Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», – сообщила пресс-служба самарского клуба.

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.

Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев не играет с 16 июля.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс