«Театр... И так будет везде». Соболев – об атмосфере на стадионах после введения Fan ID

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к введению системы FAn ID в российском футболе.

– В Екатеринбурге «Спартак» впервые играл на стадионе, где действует система Fan ID. Как тебе атмосфера?

– Театр... На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе.

Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» – как в театре.

Недавно смотрел игру «Ростова» с «Оренбургом». В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло 4,5 тысячи зрителей. Когда такое было?

Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде...