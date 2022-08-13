«Театр... И так будет везде». Соболев – об атмосфере на стадионах после введения Fan ID

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к введению системы FAn ID в российском футболе.
– В Екатеринбурге «Спартак» впервые играл на стадионе, где действует система Fan ID. Как тебе атмосфера?
– Театр... На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе.
Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» – как в театре.
Недавно смотрел игру «Ростова» с «Оренбургом». В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло 4,5 тысячи зрителей. Когда такое было?
Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде...
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.