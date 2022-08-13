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  • «Театр... И так будет везде». Соболев – об атмосфере на стадионах после введения Fan ID

«Театр... И так будет везде». Соболев – об атмосфере на стадионах после введения Fan ID

13 августа 2022, 11:35
17

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к введению системы FAn ID в российском футболе.

– В Екатеринбурге «Спартак» впервые играл на стадионе, где действует система Fan ID. Как тебе атмосфера?

– Театр... На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе.

Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» – как в театре.

Недавно смотрел игру «Ростова» с «Оренбургом». В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло 4,5 тысячи зрителей. Когда такое было?

Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде...

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (17)
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Томик
1660382352
Чего вдруг не будут ходить? Сейчас деньги, которые заплатили руководителям фанатских группировок и размешивателей экскрементов в медиа, чтобы они протесты устраивали и освещали этот вопрос как очень важный, закончатся и все желающие ходить на стадионы оформят ID. Не вижу никаких проблем с этим. От слова совсем. В телефонах регистрируются где попало, от паспортов тоже никто не отказывается... Чем так мог взволновать этот ай ди - вообще не понятно. Пусть откажутся от водительских удостоверений. А то ишь ты, заставляют какие то карточки оформлять для того, чтобы за рулем ездить... Демоны. Единственное объяснение - используют срач вокруг ай ди как один из инструментов раскачивания общества.
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Ruryu
1660391549
Чуток отстал от жизни. А что,стадион не может не вводить ID? Некоторые,вроде,вообще не принадлежат клубам.
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BarStep
1660391950
Театр!? Да естественно, театр совсем не стадион.. Но Соболев абсолютно не понимает о чем говорит, он не знает атмосферы театра.. И главное Сашок, на отвратную постановку и/или такого же плана актеров - зритель не пойдет! Так может быть дело в вас? И просто болельщик не хочет смотреть вас и на то дерьмо что вы показываете?!
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BarStep
1660392237
Fan ID быть! Точнее уже есть - Закон вступил в силу! Это нормально Просто на этот раз мы оказались на пол шага впереди всех..
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Vitaga
1660397121
фан айди не отменят. это как с пенсионной реформой- вся страна - весь народ на 99% -против но Дума и президент считают по другому. хотя если вспомнить слова -...пока я президент - пенсионный возраст не будет увеличен..... но он почему то на месте
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