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    «Театр... И так будет везде». Соболев – об атмосфере на стадионах после введения Fan ID

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к введению системы FAn ID в российском футболе.

    – В Екатеринбурге «Спартак» впервые играл на стадионе, где действует система Fan ID. Как тебе атмосфера?

    – Театр... На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе.

    Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» – как в театре.

    Недавно смотрел игру «Ростова» с «Оренбургом». В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло 4,5 тысячи зрителей. Когда такое было?

    Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде...

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7334

      BarStep 14 минут назад

      Fan ID быть!
      Точнее уже есть - Закон вступил в силу!
      Это нормально
      Просто на этот раз мы оказались на пол шага впереди всех..

      0
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      Рейтинг: +7334

      BarStep 19 минут назад

      Театр!?
      Да естественно, театр совсем не стадион..
      Но Соболев абсолютно не понимает о чем говорит,
      он не знает атмосферы театра..

      И главное Сашок,
      на отвратную постановку и/или
      такого же плана актеров - зритель не пойдет!
      Так может быть дело в вас?
      И просто болельщик не хочет смотреть вас и на то дерьмо что вы показываете?!

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      Рейтинг: +2416

      Ruryu 26 минут назад

      Чуток отстал от жизни. А что,стадион не может не вводить ID? Некоторые,вроде,вообще не принадлежат клубам.

      0
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      Рейтинг: +7322

      Томик 2 часа назад

      Чего вдруг не будут ходить? Сейчас деньги, которые заплатили руководителям фанатских группировок и размешивателей экскрементов в медиа, чтобы они протесты устраивали и освещали этот вопрос как очень важный, закончатся и все желающие ходить на стадионы оформят ID. Не вижу никаких проблем с этим. От слова совсем. В телефонах регистрируются где попало, от паспортов тоже никто не отказывается... Чем так мог взволновать этот ай ди - вообще не понятно. Пусть откажутся от водительских удостоверений. А то ишь ты, заставляют какие то карточки оформлять для того, чтобы за рулем ездить... Демоны. Единственное объяснение - используют срач вокруг ай ди как один из инструментов раскачивания общества.

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      Рейтинг: +212

      FCSpartakM > Томик 2 часа назад

      лучше бы не писал ничего, нежели высрать такое, еще и ВУ приплести. Какое отношение к хулиганом якобы имеют дети и женщины.Второе, человек, случайно идущий мимо стадиона, либо вообще просто решившийся пойти первый раз на стадион в кассе увидит фигу с удивленным лицом. Вряд ли он захочет заморачиваться в дальнейшем в оформлении фан ИД. Людей загоняют в рамки, там где не должны. А с такой логикой как у тебя я сочувствую твоим товарищам, кто тебя знает.

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      Рейтинг: +7322

      Томик > FCSpartakM 2 часа назад

      Вы же свой бред пишете сюда. Да ещё и мне в ответ. Чего это я вдруг не могу своё мнение высказать? Вы что, меня в рамки загоняете? А какое отношение к хулиганам кто имеет - как раз и выяснится. Кстати, хулиганы и даже серийные убийцы были когда-то детьми. Вы не знали? Лично я считаю, что к походу на стадион, где огромное количество людей собирается в одном месте, можно и через врачей допускать. А то нервные даже тут не могут сдержаться. А на стадион я футбол смотреть хожу, а не на дебилов, жгущих файеры. Так что с моей точки зрения - нужное дело. А Вы таких как я стрелять будете или вешать? Надо же, иное мнение - ату его. Товарищей своих как заставляете с вами соглашаться? Уговариваете или сразу пальцы в дверь?

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      Рейтинг: +4889

      neim > FCSpartakM 2 часа назад

      А я сочувствую тебе, потому, что в твоих рассуждениях логики нет вообще, от слова совсем.

      1
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      Рейтинг: +18

      AlexanderFCSM > Томик 1 час назад

      Ну это же полнейший бред, раз уж Вы видимо человек за 30, и ходите на футбол, вспомните когда последний раз на футболе были какие-либо беспорядки за последние лет 10? Все закончилось в 2012 году после Манежки. Мне 30, хожу на футбол 22 года, но сейчас принципиально не буду, и большинство моих друзей тоже, хотя хулиганами мы никогда не являлись. В тот момент, когда важно дать людям отдушину чтобы больше сплотить они вводят эту хренобору, это вообще в голове не укладывается. А Вы можете и дальше потакать придурошным депутатам и всяким канделаки, ходите на футбол и смотрите как 100 человек из 3000 поддерживают свою команду, вместо 30000, когда стадион поет и прыгает в поддержку своей команды, может быть такая атмосфера Вам больше по душе...

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      Рейтинг: +18

      AlexanderFCSM > AlexanderFCSM 1 час назад

      я ходил на футбол зарядиться энергией, и отдать свою, а сейчас я смотрю на эти грустные трибуны, был и на финале кубка, и на финале суперкубка, и даже на таких больших матчах скукота на трибуне неописуемая. А чтобы не скучать и футбол посмотреть, это можно и дома на диване.

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      Рейтинг: +212

      FCSpartakM > Томик 52 минуты назад

      Какие хулиганы? ты когда их там видел последний раз? Мат как и был на стадионах, так он и останется. Фаеры давно уже никто не жгет, конфликтов с полициейОМОНом подавно. Сейчас кроме стюардов на стадио толком никого нет. А вот атмосфера говно полнейше. Стадионы заполняются на 14 только и это в москве, где нет еще ограничений. Этот закон убивает и так слабую культуру похода на стадион. Только имбицильный человек не может этого понять. У меня складывается ощущение, что ты из той категории людей, которые смотрит соловьиные трели по вечкрам

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