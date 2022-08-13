Соболев высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарии по поводу успешного старта команды в новом сезоне.

– Нынешний состав некоторые оптимисты уже сравнивают со «Спартаком» 90-х – в плане яркой игры в атаке.

– Слышал, но отношусь к этому «никак». Сейчас четыре игры прошли хорошо – вот и говорят об этом. Но стоит один матч провести неудачно, как все тут же перевернут в другую сторону.

– И все же: в чем видишь секрет такого преображения впереди?

– Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи.

Гильермо [Абаскаль] хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках.

На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!

– В прошлом сезоне у нас были еврокубки. Сейчас график объективно комфортнее, согласен?

– В плане подготовки и нагрузки сейчас, конечно, проще. Давайте вспомним, сколько матчей мы успели провести в прошлом сезоне к середине августа. В неделю бывало по несколько игр, много перелетов.

Сейчас после матчей мы тоже устаем, но времени на восстановление больше. Когда есть еврокубки, ты постоянно играешь под усталостью. А здесь выходишь всегда свежий, легкий.