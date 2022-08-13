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    Соболев высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарии по поводу успешного старта команды в новом сезоне.

    – Нынешний состав некоторые оптимисты уже сравнивают со «Спартаком» 90-х – в плане яркой игры в атаке.

    – Слышал, но отношусь к этому «никак». Сейчас четыре игры прошли хорошо – вот и говорят об этом. Но стоит один матч провести неудачно, как все тут же перевернут в другую сторону.

    – И все же: в чем видишь секрет такого преображения впереди?

    – Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи.

    Гильермо [Абаскаль] хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках.

    На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!

    – В прошлом сезоне у нас были еврокубки. Сейчас график объективно комфортнее, согласен?

    – В плане подготовки и нагрузки сейчас, конечно, проще. Давайте вспомним, сколько матчей мы успели провести в прошлом сезоне к середине августа. В неделю бывало по несколько игр, много перелетов.

    Сейчас после матчей мы тоже устаем, но времени на восстановление больше. Когда есть еврокубки, ты постоянно играешь под усталостью. А здесь выходишь всегда свежий, легкий.

    • «Спартак» набрал 10 очков в 4 турах РПЛ.
    • Следующий соперник – «Сочи».
    • Матч с действующим вице-чемпионом состоится в воскресенье в 20:00 мск.

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    Источник: сайт «Спартака»

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