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Соболев высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

13 августа 2022, 10:44
2

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарии по поводу успешного старта команды в новом сезоне.

– Нынешний состав некоторые оптимисты уже сравнивают со «Спартаком» 90-х – в плане яркой игры в атаке.

– Слышал, но отношусь к этому «никак». Сейчас четыре игры прошли хорошо – вот и говорят об этом. Но стоит один матч провести неудачно, как все тут же перевернут в другую сторону.

– И все же: в чем видишь секрет такого преображения впереди?

– Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи.

Гильермо [Абаскаль] хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках.

На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!

– В прошлом сезоне у нас были еврокубки. Сейчас график объективно комфортнее, согласен?

– В плане подготовки и нагрузки сейчас, конечно, проще. Давайте вспомним, сколько матчей мы успели провести в прошлом сезоне к середине августа. В неделю бывало по несколько игр, много перелетов.

Сейчас после матчей мы тоже устаем, но времени на восстановление больше. Когда есть еврокубки, ты постоянно играешь под усталостью. А здесь выходишь всегда свежий, легкий.

  • «Спартак» набрал 10 очков в 4 турах РПЛ.
  • Следующий соперник – «Сочи».
  • Матч с действующим вице-чемпионом состоится в воскресенье в 20:00 мск.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
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житель СПб
1660380280
Я рад, что тактика игры соответствует классическому Спартаку.
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Ruryu
1660391997
Вот малость не пойму оговорки по поводу ЕК и много матчей:чем больше работаешь,тем больше выносливость вырабатывается. Понятно,что риск травмы и усталость,но для этого и существуют запасные. Большинство из нынешних футболистов и 90 мин,еле отыгрывают.
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