«Как там шеф наверху решит, так и будет». Глушаков – о Fan ID

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о введении системы FAn ID в российском футболе.

– Сейчас мы видели на «Ростове» 3 тысячи человек. На «Спартаке» в Екатеринбурге – 8, хотя казалось, что там 30 тысяч соберется. Как ты к этому относишься?

– Плохо, очень плохо. Мы, футболисты и спортсмены, играем для болельщиков прежде всего. Такая история тяжелая, глобальная. Я все прекрасно понимаю, что правительство там, это, что они все создают...

Но если всех проштудировать, чтобы все знать про человека, уже был ковид, все данные сданы, уже про все есть информация. Ну давали же QR-код, прикрепите к нему, пусть будет. Он же у всех есть, это же проще.

У меня просят билеты на игру. Ты хочешь на матч – мне надо взять у тебя паспорт болельщика с Госуслуг, потом еще что-то, отправить моему начальнику команды, он отправит в Ростов, занесут в базу на Госуслугах, придет билет обратно...

Это для одного болельщика, а 50? Какой оборот создается. А бабушки и дедушки захотят прийти на футбол, они же не знают, куда это вообще. Какая-то путаница тяжелая.

– Аршавин видит конкретный выход – Прямая линия с президентом. Она будет, скорее всего, в декабре. И тогда Владимиру Владимировичу об этом скажут, и тогда, может, он поменяет свое решение.

– До декабря уже сезон закончится.

– О том и речь. Ты как видишь? Веришь, что закон отменят или смягчат? Может футбольному сообществу, не болельщикам, объединиться и выступить?

– Я думаю, как там шеф наверху решит, так и будет. Надо было как-то проще сделать, присоединить систему. Все же данные есть. Если там хулиганы и прочее, безопасность.