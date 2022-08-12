Бурлак: «В «Арсенале» все решает Аджоев. Сочувствую фанатам»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак рассказал о ситуации в клубе. Он в этом году вылетел из РПЛ.
«Там все решает один человек – Гурам Аджоев. Могу только посочувствовать болельщикам «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле – работа одного человека. Там хорошие болельщики, хороший город, хороший коллектив, но футбол и жизнь не обманешь», – сказал Бурлак.
- Защитник играет сейчас за клуб Второй лиги «Знамя».
- У «Арсенала» после 4 туров Первой лиги 7 очков.
- Команду летом принял Олег Кононов.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого