Бурлак: «В «Арсенале» все решает Аджоев. Сочувствую фанатам»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак рассказал о ситуации в клубе. Он в этом году вылетел из РПЛ.

«Там все решает один человек – Гурам Аджоев. Могу только посочувствовать болельщикам «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле – работа одного человека. Там хорошие болельщики, хороший город, хороший коллектив, но футбол и жизнь не обманешь», – сказал Бурлак.