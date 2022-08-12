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    Бурлак: «В «Арсенале» все решает Аджоев. Сочувствую фанатам»

    Бывший защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак рассказал о ситуации в клубе. Он в этом году вылетел из РПЛ.

    «Там все решает один человек – Гурам Аджоев. Могу только посочувствовать болельщикам «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле – работа одного человека. Там хорошие болельщики, хороший город, хороший коллектив, но футбол и жизнь не обманешь», – сказал Бурлак.

    • Защитник играет сейчас за клуб Второй лиги «Знамя».
    • У «Арсенала» после 4 туров Первой лиги 7 очков.
    • Команду летом принял Олег Кононов.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +696

      Suvorov51 1 час назад

      Вот засел чертяга и не выгонишь его из Тулы, только вот такие и губят наш футбол, но что делать так устроина жизнь, кому то вершки а кому то ....., это горе для Тулы, он шайтан так и будет пить кровь из команды пока на вылетем во вторую группу

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      Рейтинг: +1902

      Vitaga > Suvorov51 49 минут назад

      да такие везде почти... что Локо что Спартак что Урал.. да почти все... отсюда и футбол у нас такой... везде или прохиндеи присосавшиеся или дилетанты с амбициями. ладно бы не лезли в тренировочный процесс и состав -так нет ведь все хотят порулить считая себя великими

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