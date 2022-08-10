Бернарду Силва пожаловался, что игроков «Манчестер Сити» и Гвардиолу недооценивают

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает недостаточным индивидуальное признание своих партнеров.
«Мы каждый год смотрим команду сезона АПЛ, и у «Манчестер Сити» там никогда не бывает большинства. Нашего менеджера не признают лучшим, наших игроков не признают лучшими, но мы все равно выиграли четыре сезона АПЛ из пяти последних», – высказался португалец.
- Силва в «Манчестер Сити» с 2017 года.
- Игрок близок к уходу в «Барселону».
- «Манчестер Сити» начал новый сезон АПЛ с победы над «Вест Хэмом».
Источник: твиттер City Xtra