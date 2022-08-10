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  • Селюк: «Это правдоподобно, что Юрана уволили за попытку договорняка»

Селюк: «Это правдоподобно, что Юрана уволили за попытку договорняка»

10 августа 2022, 19:14
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

«Это правдоподобно. Я изначально говорил, что там, где Юран там один негатив. Многие футболисты и люди, которые с ним работали, не хотят говорить про него. Он собирает деньги с футболистов, он подкупает судей. Я считаю, что нужно провести определенное расследование.

Судьи проходят детектор лжи, почему не пригласить Юрана? Считаю, что РФС должны провести расследование и лишить его, как минимум, лет на пять лицензии тренера. Тут даже нет сомнений. Потому что, вся та грязь, которая вокруг Юрана, показывает, что такие люди в российском футболе не нужны.

Предположим, что слухи о договорных матчах с «Ростовом» правда, и Юран таким образом оставил «Химки» в РПЛ, а сейчас ему нужно возвращать долг в виде шести очков. У меня ещe есть вопрос по матчу с ЦСКА, где «Химки» выиграли 4:2. Тот результат кажется мне странным. Я не знаю, кто в том матче помогал «Химкам». Ситуация такова, что очень много грязи вокруг одного человека. Достаточно информации, чтобы комитет по этике или какой-то другой расследовал это дело», – сказал Селюк.

  • Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
  • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
  • Юран был в «Химках» с зимы.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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Enter2006
1660149264
Почитаешь вас и кажется что Юран - миллиардер! И не в Химках работал а где-то в Зените! И ЦСКА и Крылья Советов и Ростов - всё скупил. Тьфу, позорища! Какой нах негатив? Химки в РПЛ на 7мом месте рядом с Зенитом в турнирной таблице! А вот сейчас видимо придут "позитивные" которые утопят Химки.
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Андреич
1660156048
"а сейчас ему нужно возвращать долг в виде шести очков". Какой долг??? Химки проиграли Ростову 1:2. Что за бред пишут? ------------------------------------ "Глушаков отреагировал на увольнение Юрана из «Химок»" Новость ниочём. Пустышка. ------------------------------------ "Сайманов сообщил, где Дзюба продолжит карьеру" Новость - ПУСТЫШКА! ------------------------------------ Бомбардир, что за пурга?
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