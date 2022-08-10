Селюк: «Это правдоподобно, что Юрана уволили за попытку договорняка»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

«Это правдоподобно. Я изначально говорил, что там, где Юран там один негатив. Многие футболисты и люди, которые с ним работали, не хотят говорить про него. Он собирает деньги с футболистов, он подкупает судей. Я считаю, что нужно провести определенное расследование.

Судьи проходят детектор лжи, почему не пригласить Юрана? Считаю, что РФС должны провести расследование и лишить его, как минимум, лет на пять лицензии тренера. Тут даже нет сомнений. Потому что, вся та грязь, которая вокруг Юрана, показывает, что такие люди в российском футболе не нужны.

Предположим, что слухи о договорных матчах с «Ростовом» правда, и Юран таким образом оставил «Химки» в РПЛ, а сейчас ему нужно возвращать долг в виде шести очков. У меня ещe есть вопрос по матчу с ЦСКА, где «Химки» выиграли 4:2. Тот результат кажется мне странным. Я не знаю, кто в том матче помогал «Химкам». Ситуация такова, что очень много грязи вокруг одного человека. Достаточно информации, чтобы комитет по этике или какой-то другой расследовал это дело», – сказал Селюк.