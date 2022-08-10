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    Глушаков отреагировал на увольнение Юрана из «Химок»

    Капитан «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отставку главного тренера Сергея Юрана.

    «Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду – это решение руководства.

    Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведeнную работу. Но такова футбольная жизнь – часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», – сказал Глушаков.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +270

      bomilazdeshnii 27 минут назад

      Новый штаб -это кто? Огласите пжал-ста весь список.

      0
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      Рейтинг: +1294

      balam 1 час назад

      а Дениска дипломат стал

      1
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      Рейтинг: +4190

      Enter2006 1 час назад

      Наверняка плохо отреагировал, но если за луп нётся - вылетит тоже.
      "такова футбольная жизнь"

      1
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      Рейтинг: +32592

      VVM1964 1 час назад

      Как отреагировал глушаков на увольнение Юрана ? - ДА НИКАК, пустая статья (((

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