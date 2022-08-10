Глушаков отреагировал на увольнение Юрана из «Химок»

Капитан «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отставку главного тренера Сергея Юрана.

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду – это решение руководства.

Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведeнную работу. Но такова футбольная жизнь – часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», – сказал Глушаков.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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