Карпин прокомментировал назначение Писарева главным тренером «Химок»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение своего ассистента Николая Писарева на пос тренера «Химок».

«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной.

Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску.

А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» – сказал Карпин.