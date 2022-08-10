Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал назначение Писарева главным тренером «Химок»

Карпин прокомментировал назначение Писарева главным тренером «Химок»

10 августа 2022, 16:25
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение своего ассистента Николая Писарева на пос тренера «Химок».

«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной.

Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску.

А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» – сказал Карпин.

  • Писарев сменил в «Химках» Сергея Юрана.
  • Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
  • Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.

Еще по теме:
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару» 10
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом» 11
Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Химки Карпин Валерий Писарев Николай
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1660140094
Карпин подсуетился. Сначала подставил юрана с отказом играть товорняк, а затем пропихнул своего тренера после того как юрана с позором выгнали из клуба. Химки, очередной ростовский фармклуб. К слову первые 3 очка они уже отдали.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
15:17
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
3
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
4
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
4
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
3
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
5
Все новости
Все новости
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
3
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
4
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
25
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
11
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
16
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
26
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+