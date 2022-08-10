Карпин прокомментировал назначение Писарева главным тренером «Химок»

Карпин подсуетился. Сначала подставил юрана с отказом играть товорняк, а затем пропихнул своего тренера после того как юрана с позором выгнали из клуба. Химки, очередной ростовский фармклуб. К слову первые 3 очка они уже отдали.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение своего ассистента Николая Писарева на пос тренера «Химок».
«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной.
Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску.
А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» – сказал Карпин.
- Писарев сменил в «Химках» Сергея Юрана.
- Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
- Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.