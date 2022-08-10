Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Карпин прокомментировал назначение Писарева главным тренером «Химок»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение своего ассистента Николая Писарева на пос тренера «Химок».

    «Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной.

    Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску.

    А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» – сказал Карпин.

    • Писарев сменил в «Химках» Сергея Юрана.
    • Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
    • Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.

    Новости по теме
    Писарев – новый главный тренер «Химок». Контракт – до 2024 года 1
    Тренер сборной России по пляжному футболу станет помощником Писарева в «Химках» 6
    Стало известно, когда Писарев проведет первую тренировку во главе «Химкок» 1
    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3055

      acor94 48 минут назад

      Карпин подсуетился. Сначала подставил юрана с отказом играть товорняк, а затем пропихнул своего тренера после того как юрана с позором выгнали из клуба. Химки, очередной ростовский фармклуб. К слову первые 3 очка они уже отдали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16673

      Cleaner 1 час назад

      Какая сборная, Валера, ты о чем? В ближайшее время в России слово сборная можно забыть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11