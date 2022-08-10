«Я не верю! Бред!» Игнатьев – об обвинениях Юрана о попытке сдать матч

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал обвинения экс-тренера «Химок» Сергея Юрана в попытке организовать договорной матч.

«Криминальная история. Если кто-то об этом знает и озвучивает, то надо бить в колокола и возвращать всe на круги своя, чтобы справедливость восторжествовала. Я не верю! Бред! Не могу представить, как на сегодняшнем уровне такое можно осуществить», — сказал Игнатьев.

Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.

По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.

«Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

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