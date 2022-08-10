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    «Я не верю! Бред!» Игнатьев – об обвинениях Юрана о попытке сдать матч

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал обвинения экс-тренера «Химок» Сергея Юрана в попытке организовать договорной матч.

    «Криминальная история. Если кто-то об этом знает и озвучивает, то надо бить в колокола и возвращать всe на круги своя, чтобы справедливость восторжествовала. Я не верю! Бред! Не могу представить, как на сегодняшнем уровне такое можно осуществить», — сказал Игнатьев.

    • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4179

      Enter2006 32 минуты назад

      Главное этого Карпова теперь из виду не упускать, пусть сам первый пойдет на детектор лжи и всё расскажет что знает. А лучше сразу в суд, если его "инфа-сотка"! Сейчас он похож на заказную шлюху - жёлтую прессу, бабла получил, подосрал везде где нужно, и в нору! А вот нужно не дать ему в нору залезть, пусть отвечает за свои слова до конца!

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      Рейтинг: +447

      Vratarь 49 минут назад

      Как там, у Гебельса было? Чем несусветнее ложь - тем в неё охотнее верят.

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      Рейтинг: +4179

      Enter2006 > Vratarь 30 минут назад

      "Ложь, сказанная сто раз, становится правдой" - Геббельс

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