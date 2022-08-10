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    Юран может быть пожизненно отстранен от футбола, если он действительно хотел сдать матч

    Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о возможном наказании для экс-тренера «Химок» Сергея Юрана, если он действительно пытался организовать договорной матч.

    «В регламентирующих документах РФС запрещены договорные матчи. У нас ведь были первые дела по «Чайке»: тогда дисквалифицировали персонал, участвовавший в этом деле. К тому же есть статья в уголовном кодексе, поэтому в истории с Юраном потенциально может быть и уголовная ответственность.

    Что может грозить Юрану? Штраф до пяти миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка.

    Для уголовного дела стандарт доказывания и умысла более высокий, нежели для дисциплинарных органов. Тут надо понимать, какая будет доказательная база. С другой стороны, если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», – сказала Анцелиович.

    • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +131

      НикКин 5 минут назад

      Да у на каждый второй матчи сдает а виноват во всем конечно ЮРАН еще на региональном уровни и судьи бабки берут

      0
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      Рейтинг: +681

      Suvorov51 1 час назад

      Все будет нормально, доказать договорнят очень сложно, ну если привидут свидетелей типа как у ЕФРЕМОВА, с улицы и пьяных

      0
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      Рейтинг: +11241

      Алексей З 1 час назад

      Не надо на публику пустых слов.
      Возбудите уголовное дело и расследуйте по -честному.

      1
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      Рейтинг: +107

      эд100 2 часа назад

      Какой БРЕД!.... РФС явно отвлекает "делом Юрана" от своих постоянных косяков и непрофессионализма. Карпин кстати отрицает сам факт, и тоже называет всё бредом.

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      Рейтинг: +165

      Фантомас 67 2 часа назад

      Кому-то Юранчик помешал.

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      Рейтинг: +25415

      vladimir-7 > Фантомас 67 30 минут назад

      Спонсору, сына которого Юран на выпускает в основном составе
      Химок, вот и придумали договорняк, чтобы уволить тренера, а если
      доказать, что дело в этом спонсоре, то в тюрьму его отправить, лет на 10.

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      Рейтинг: +4179

      Enter2006 2 часа назад

      А ты откуда такая вылезла? И почему не говоришь о том что если это поклёп на Юрана и что грозит Карпову за это? А я неоднократно писал что у нас КНДР-2. Сына сумки с деньгами на поле не пустили, теперь всё, пипец главному тренеру!

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      Рейтинг: +107

      эд100 > Enter2006 2 часа назад

      сейчас каждая шавка захочет попиариться. А про клевету, это чётко подмечено. Теперь надо довести до конца историю, и наказать всех причастных, особенно пи......лов.

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