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  • Юран может быть пожизненно отстранен от футбола, если он действительно хотел сдать матч

Юран может быть пожизненно отстранен от футбола, если он действительно хотел сдать матч

10 августа 2022, 14:46
8

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о возможном наказании для экс-тренера «Химок» Сергея Юрана, если он действительно пытался организовать договорной матч.

«В регламентирующих документах РФС запрещены договорные матчи. У нас ведь были первые дела по «Чайке»: тогда дисквалифицировали персонал, участвовавший в этом деле. К тому же есть статья в уголовном кодексе, поэтому в истории с Юраном потенциально может быть и уголовная ответственность.

Что может грозить Юрану? Штраф до пяти миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка.

Для уголовного дела стандарт доказывания и умысла более высокий, нежели для дисциплинарных органов. Тут надо понимать, какая будет доказательная база. С другой стороны, если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», – сказала Анцелиович.

  • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
  • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
  • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (8)
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Enter2006
1660132661
А ты откуда такая вылезла? И почему не говоришь о том что если это поклёп на Юрана и что грозит Карпову за это? А я неоднократно писал что у нас КНДР-2. Сына сумки с деньгами на поле не пустили, теперь всё, пипец главному тренеру!
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Фантомас 67
1660132781
Кому-то Юранчик помешал.
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эд100
1660133609
Какой БРЕД!.... РФС явно отвлекает "делом Юрана" от своих постоянных косяков и непрофессионализма. Карпин кстати отрицает сам факт, и тоже называет всё бредом.
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НикКин
1660142513
Да у на каждый второй матчи сдает а виноват во всем конечно ЮРАН еще на региональном уровни и судьи бабки берут
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серега кашин
1660144033
ну тогда и карпин замешан
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моэм
1660196716
Клеветникам , т.е. нашим НЕПОДКУПНЫМ журналистам , надо хоты бы договориться петь в один голос ... а то одни кричат хотел купить матч , а другие сдать ... все на защиту дебилов чиновников потому что они все белые и пушистые....прям как в Англии , если лорд лицом уродлив то по закону нельзя сказать даже то он некрасив .
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