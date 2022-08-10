Юран может быть пожизненно отстранен от футбола, если он действительно хотел сдать матч

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о возможном наказании для экс-тренера «Химок» Сергея Юрана, если он действительно пытался организовать договорной матч.

«В регламентирующих документах РФС запрещены договорные матчи. У нас ведь были первые дела по «Чайке»: тогда дисквалифицировали персонал, участвовавший в этом деле. К тому же есть статья в уголовном кодексе, поэтому в истории с Юраном потенциально может быть и уголовная ответственность.

Что может грозить Юрану? Штраф до пяти миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка.

Для уголовного дела стандарт доказывания и умысла более высокий, нежели для дисциплинарных органов. Тут надо понимать, какая будет доказательная база. С другой стороны, если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», – сказала Анцелиович.

Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.

По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.

«Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

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