Терюшков: «Мы уволили Юрана за попытку организовать договорной матч? Видимо, не договорились, что-то пошло не так»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию, что уже бывший главный тренер Сергей Юран был уволен за попытку организовать договорной матч.
«Уже читал, улыбнулся. Видимо, не договорились, что-то пошло не так. Мы же проиграли «Ростову».
Зная Юрана, мне кажется, это в принципе невозможно. Он всегда настолько уверен в своих силах, что его сложно переубедить, что кому-то можно проиграть. Его не устрашит даже «Зенит». Эта история не имеет под собой никаких оснований. Если бы выиграли «Ростов», можно было бы говорить», – сказал Терюшков.
- В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.
Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему