Терюшков: «Мы уволили Юрана за попытку организовать договорной матч? Видимо, не договорились, что-то пошло не так»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию, что уже бывший главный тренер Сергей Юран был уволен за попытку организовать договорной матч.

«Уже читал, улыбнулся. Видимо, не договорились, что-то пошло не так. Мы же проиграли «Ростову».

Зная Юрана, мне кажется, это в принципе невозможно. Он всегда настолько уверен в своих силах, что его сложно переубедить, что кому-то можно проиграть. Его не устрашит даже «Зенит». Эта история не имеет под собой никаких оснований. Если бы выиграли «Ростов», можно было бы говорить», – сказал Терюшков.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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