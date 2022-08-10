Кукуян – главный арбитр матча «Зенит» – ЦСКА и другие назначения на пятый тур РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи пятого тура РПЛ.
12 августа (пятница)
«Факел» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.
13 августа (суббота)
«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.
14 августа (воскресенье)
«Химки» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
«Оренбург» – «Торпедо»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Спартак» – «Сочи»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Юрий Чеботарев.