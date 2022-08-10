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    Кукуян – главный арбитр матча «Зенит» – ЦСКА и другие назначения на пятый тур РПЛ

    РФС назначил арбитров на матчи пятого тура РПЛ.

    12 августа (пятница)

    «Факел»«Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

    13 августа (суббота)

    «Локомотив»«Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

    «Динамо»«Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.

    14 августа (воскресенье)

    «Химки»«Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

    «Оренбург»«Торпедо»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Пари НН»«Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Спартак»«Сочи»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Юрий Чеботарев.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1774

      mahan 1 час назад

      Почему бы на матч Зенит-ЦСКА поставить судей не из России, независимых ? И посмотреть настоящий футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3748

      Kollljan 2 часа назад

      Конский судейка. Прикормленный

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1945

      АЛЕКС 58 > Kollljan 2 часа назад

      В играх с газпромом такого не бывает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25414

      vladimir-7 > Kollljan 28 минут назад

      Прикормленный Миллером.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      Эмом > Kollljan 4 минуты назад

      ага конечно, красная карточка Ахметову на дерби тому подтверждения

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1945

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Судейка свой,мюллеровский?

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      Рейтинг: +193

      Эмом > АЛЕКС 58 5 минут назад

      а то , смело можно брать Зенит пробьет пенальти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      И на Спартак снова ставят питерскую дешовку((( Ай да газпром страхуются

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      Рейтинг: +16673

      Cleaner 3 часа назад

      Газпрём подстраховался, назначив Кукуяна на матч Зенит-ЦСКА...

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