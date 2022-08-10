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  • Кукуян – главный арбитр матча «Зенит» – ЦСКА и другие назначения на пятый тур РПЛ

Кукуян – главный арбитр матча «Зенит» – ЦСКА и другие назначения на пятый тур РПЛ

10 августа 2022, 11:21
8

РФС назначил арбитров на матчи пятого тура РПЛ.

12 августа (пятница)

«Факел»«Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

13 августа (суббота)

«Локомотив»«Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо»«Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.

14 августа (воскресенье)

«Химки»«Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург»«Торпедо»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН»«Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак»«Сочи»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Юрий Чеботарев.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Факел Урал Локомотив Крылья Советов Зенит ЦСКА Динамо Краснодар Химки Ахмат Оренбург Торпедо Нижний Новгород Ростов Спартак Сочи Кукуян Павел
Комментарии (8)
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АЛЕКС 58
1660121829
Судейка свой,мюллеровский?
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Kollljan
1660122982
Конский судейка. Прикормленный
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mahan
1660125900
Почему бы на матч Зенит-ЦСКА поставить судей не из России, независимых ? И посмотреть настоящий футбол.
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ySS
1660136996
Судейство в этом сезоне не обсуждается) Оно просто чудесное))
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