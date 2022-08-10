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  • «Химки» прокомментировали новость, что Юрана уволили за попытку организовать договорной матч

«Химки» прокомментировали новость, что Юрана уволили за попытку организовать договорной матч

10 августа 2022, 10:46
1

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию, что уже бывший главный тренер Сергей Юран был уволен за попытку организовать договорной матч.

«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам. Это, конечно же, глупость. «Ростов» ещe и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чeм-то договариваться?

Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чeм-то договориться с соперником», – сказал Терюшков.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Терюшков Роман
Комментарии (1)
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Enter2006
1660119368
Баран из ГосДуры, ты бы лучше напряг свои "рычаги" чтобы оставить Юрана в Химках, а не сплетни комментировать. То что это бред - все сами догадались. Позорище бессильное.
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