«Химки» прокомментировали новость, что Юрана уволили за попытку организовать договорной матч

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию, что уже бывший главный тренер Сергей Юран был уволен за попытку организовать договорной матч.
«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам. Это, конечно же, глупость. «Ростов» ещe и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чeм-то договариваться?
Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чeм-то договориться с соперником», – сказал Терюшков.
- В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.
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Источник: «Чемпионат»