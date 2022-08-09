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    Семин считает странным увольнение Юрана из «Химок»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

    «Для меня это решение странное, потому что Юран — очень хорошо и профессионально сработал в «Химках».

    Он оставил команду в высшем дивизионе. Прекрасно подготовил ее к новому чемпионату. Хороший набор очков, уровень игры. Команда готова физически к новому сезону.

    Для меня это просто странно. Уход Юрана — странное решение», — сказал Семин.

    • Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25410

      vladimir-7 41 минуту назад

      Руководство Химок сгибается перед каким-то спонсором и не может выпрямиться.

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      Рейтинг: +11214

      Алексей З 4 часа назад

      Это по нашему, по - российски.
      ЮП вам ли это не знать ?

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