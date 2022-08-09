Семин считает странным увольнение Юрана из «Химок»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Для меня это решение странное, потому что Юран — очень хорошо и профессионально сработал в «Химках».

Он оставил команду в высшем дивизионе. Прекрасно подготовил ее к новому чемпионату. Хороший набор очков, уровень игры. Команда готова физически к новому сезону.

Для меня это просто странно. Уход Юрана — странное решение», — сказал Семин.