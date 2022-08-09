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Семин считает странным увольнение Юрана из «Химок»

9 августа 2022, 12:39
1

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Для меня это решение странное, потому что Юран — очень хорошо и профессионально сработал в «Химках».

Он оставил команду в высшем дивизионе. Прекрасно подготовил ее к новому чемпионату. Хороший набор очков, уровень игры. Команда готова физически к новому сезону.

Для меня это просто странно. Уход Юрана — странное решение», — сказал Семин.

  • Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
  • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
  • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Семин Юрий
Комментарии (1)
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vladimir-7
1660052168
Руководство Химок сгибается перед каким-то спонсором и не может выпрямиться.
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