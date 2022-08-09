Семин считает странным увольнение Юрана из «Химок»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».
«Для меня это решение странное, потому что Юран — очень хорошо и профессионально сработал в «Химках».
Он оставил команду в высшем дивизионе. Прекрасно подготовил ее к новому чемпионату. Хороший набор очков, уровень игры. Команда готова физически к новому сезону.
Для меня это просто странно. Уход Юрана — странное решение», — сказал Семин.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»