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    Президент «Урала» объявил об отставке Шалимова

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов освобожден от занимаемой должности.

    «Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым.

    Как прошла наша встреча? Мы пришли к обоюдному решению – Игорь Шалимов покидает «Урал», – сказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    • 53-летний Шалимов возглавлял «Урал» с августа 2021 года.
    • В новом сезоне РПЛ команда проиграла все 4 матча с общим счетом 1:10.
    • Клуб может вернуть на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1591

      PassCSKA 8 минут назад

      Ну всё, футбольный биги наконец-то дождался своего собутыльника))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16635

      Cleaner 17 минут назад

      Вот теперь Урал начнет всех ГРОМИТЬ в чемпионате!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +769

      sined1951 50 минут назад

      Не поможет пока не будет реального усиления, Бикфалви не железный.

      0
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      Рейтинг: +23142

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      А дальше... - снова борьба за выживание, и ничего другого. ((( Может, Иванову тоже стоит освободить место?

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      Рейтинг: +500

      SLADE2019 > DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Согласен, задача клуба с таким финансированием будет одна - выживание. Видимо, Иванов, как президент клуба слабоват, раз за столько лет не смог финансирование наладить в таком крупном промышленном центре.

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