Президент «Урала» объявил об отставке Шалимова

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов освобожден от занимаемой должности.
«Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым.
Как прошла наша встреча? Мы пришли к обоюдному решению – Игорь Шалимов покидает «Урал», – сказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
- 53-летний Шалимов возглавлял «Урал» с августа 2021 года.
- В новом сезоне РПЛ команда проиграла все 4 матча с общим счетом 1:10.
- Клуб может вернуть на пост главного тренера Виктора Гончаренко.
Источник: «Спорт-Экспресс»