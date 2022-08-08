Президент «Урала» объявил об отставке Шалимова

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов освобожден от занимаемой должности.

«Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым.

Как прошла наша встреча? Мы пришли к обоюдному решению – Игорь Шалимов покидает «Урал», – сказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.