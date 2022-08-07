В «Спартаке» объяснили отсутствие больших трат на трансферы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, с чем связана слабая активность клуба на трансферном рынке.

– Правильно понимаю, что «Спартак» сейчас не тратит деньги из-за того, что происходит процесс смены акционеров?

– Нет, у нас есть возможность согласовывать с акционерами и с представителями «Лукойла» те или иные сделки, но сейчас мы в этом плане аккуратны.

Действуем исключительно с учетом мнения главного тренера.