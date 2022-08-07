В «Спартаке» объяснили отсутствие больших трат на трансферы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, с чем связана слабая активность клуба на трансферном рынке.
– Правильно понимаю, что «Спартак» сейчас не тратит деньги из-за того, что происходит процесс смены акционеров?
– Нет, у нас есть возможность согласовывать с акционерами и с представителями «Лукойла» те или иные сделки, но сейчас мы в этом плане аккуратны.
Действуем исключительно с учетом мнения главного тренера.
- Этим летом «Спартак» подписал только двух новичков.
- Состав команды пополнили свободный агент Мацей Рыбус и Антон Зиньковский за 3,2 миллиона евро.
- Москвичи набрали 10 очков в 4 турах РПЛ и уступают лидирующему ЦСКА только по дополнительным показателям.
Источник: «Спорт-Экспресс»