Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    В «Спартаке» объяснили отсутствие больших трат на трансферы

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, с чем связана слабая активность клуба на трансферном рынке.

    – Правильно понимаю, что «Спартак» сейчас не тратит деньги из-за того, что происходит процесс смены акционеров?

    – Нет, у нас есть возможность согласовывать с акционерами и с представителями «Лукойла» те или иные сделки, но сейчас мы в этом плане аккуратны.

    Действуем исключительно с учетом мнения главного тренера.

    • Этим летом «Спартак» подписал только двух новичков.
    • Состав команды пополнили свободный агент Мацей Рыбус и Антон Зиньковский за 3,2 миллиона евро.
    • Москвичи набрали 10 очков в 4 турах РПЛ и уступают лидирующему ЦСКА только по дополнительным показателям.

    Новости по теме
    Мележиков сообщил, кто должен заменить Мозеса в «Спартаке» 4
    «Спартак»: «Будем бороться с «Зенитом». «Как всегда» не будет» 7
    Мележиков отреагировал на сравнения «Спартака» Абаскаля со «Спартаком» Романцева 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2022 22:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1296

      alefreddy 1 час назад

      наверняка тренер хочет сильнее состав особенно защиту а ему играй теми что есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19579

      derrik2000 1 час назад

      "Действуем исключительно с учетом мнения главного тренера."

      А что, РАНЬШЕ главного тренера в хрен не ставили???
      Как РАНЬШЕ было послушать "членов" из пресс-службы, так "все приобретения согласовывались с главным тренером"...
      Лапшу на уши вешали?
      Сомневаюсь.
      Скорее всего, готовятся ДВЕ сделки, где одной из сторон выступит Лукойл, а Мележиков перед уходом просто "наводит тень на плетень".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Сдержанный оптимизм - наше все!!!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11