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    Гвардиола: «Я в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что перед ним не стоит задача выиграть Лигу чемпионов.

    «Люди могут считать это отговоркой, но я в «Манчестер Сити» не для победы в ЛЧ. Владельцы у меня это не запрашивали.

    Конечно, они этого хотят – и я первый, кто этого хочет. Но то же самое было с Мюнхеном и Барселоной, где я выиграл ЛЧ дважды. Каждый год я хочу выиграть все титулы», – сказал испанец.

    • Гвардиола принял манчестерцев в 2016 году.
    • С ним команда 4 раза взяла АПЛ.
    • Сегодня в 1-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом».

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    Источник: твиттер City Xtra

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1128

      mama1991 52 минуты назад

      сказочник...

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