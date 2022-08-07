Гвардиола: «Я в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что перед ним не стоит задача выиграть Лигу чемпионов.

«Люди могут считать это отговоркой, но я в «Манчестер Сити» не для победы в ЛЧ. Владельцы у меня это не запрашивали.

Конечно, они этого хотят – и я первый, кто этого хочет. Но то же самое было с Мюнхеном и Барселоной, где я выиграл ЛЧ дважды. Каждый год я хочу выиграть все титулы», – сказал испанец.