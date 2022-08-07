Гвардиола: «Я в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что перед ним не стоит задача выиграть Лигу чемпионов.
«Люди могут считать это отговоркой, но я в «Манчестер Сити» не для победы в ЛЧ. Владельцы у меня это не запрашивали.
Конечно, они этого хотят – и я первый, кто этого хочет. Но то же самое было с Мюнхеном и Барселоной, где я выиграл ЛЧ дважды. Каждый год я хочу выиграть все титулы», – сказал испанец.
- Гвардиола принял манчестерцев в 2016 году.
- С ним команда 4 раза взяла АПЛ.
- Сегодня в 1-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом».
Источник: твиттер City Xtra