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  • Заварзин рассказал, при каких обстоятельствах Федун покинет «Спартак»

Заварзин рассказал, при каких обстоятельствах Федун покинет «Спартак»

6 августа 2022, 23:59
5

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поговорил о возможном уходе из клуба владельца Леонида Федуна. Его может сменить Ашот Хачатурянц.

«Думаю, что уход Федуна напрямую связано с «Лукойлом». Как только нефтяную компанию национализируют, тогда и Федун уйдет.

В какие руки попадет «Спартак», этого я не знаю. Но вместе с клубом наверняка заберут и стадион, и базу, и академию. Вагиту Алекперову и Федуну не нужны будут эти активы, потому что надо содержать инфраструктуру, а это очень дорогое удовольствие», – сказал Заварзин.

  • «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 2 очка.
  • Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».
  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1659823630
Короче, будет как и все на дотации государства
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oyabun
1659846294
С какого х.. вдруг государство национализирует Лукойл?! Очередные фантазии очередного псевдоэксперта.
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Январь 59
1659850358
И Спартак из нефтяника опять станет пищевиком. Не Гоже свиье в мазуте валяться , пора возвращаться к отходам от пищепрома.
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