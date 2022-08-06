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    Заварзин рассказал, при каких обстоятельствах Федун покинет «Спартак»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поговорил о возможном уходе из клуба владельца Леонида Федуна. Его может сменить Ашот Хачатурянц.

    «Думаю, что уход Федуна напрямую связано с «Лукойлом». Как только нефтяную компанию национализируют, тогда и Федун уйдет.

    В какие руки попадет «Спартак», этого я не знаю. Но вместе с клубом наверняка заберут и стадион, и базу, и академию. Вагиту Алекперову и Федуну не нужны будут эти активы, потому что надо содержать инфраструктуру, а это очень дорогое удовольствие», – сказал Заварзин.

    • «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 2 очка.
    • Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».
    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    06.08.2022 23:59
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