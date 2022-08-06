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    «Спартак» объяснил, почему не стал оспаривать решение ФИФА по легионерам РПЛ

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пояснил, почему клуб не вошел в число членов РПЛ, решивших оспорить решение ФИФА по легионерам.

    «Восемь клубов подали в суд на решение о приостановке контрактов, почему среди них не было «Спартака»? Решили пока в этом не участвовать. За нами остаeтся право подавать – мы можем всегда им воспользоваться. В данном случае посмотрим, что будет происходить», – сказал Мележиков.

    • Ранее CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25394

      vladimir-7 32 минуты назад

      Как всегда, спартак посмотрит из-за сарая, но грозить не будет.

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