«Спартак» объяснил, почему не стал оспаривать решение ФИФА по легионерам РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пояснил, почему клуб не вошел в число членов РПЛ, решивших оспорить решение ФИФА по легионерам.

«Восемь клубов подали в суд на решение о приостановке контрактов, почему среди них не было «Спартака»? Решили пока в этом не участвовать. За нами остаeтся право подавать – мы можем всегда им воспользоваться. В данном случае посмотрим, что будет происходить», – сказал Мележиков.