«Спартак» объяснил, почему не стал оспаривать решение ФИФА по легионерам РПЛ

Как всегда, спартак посмотрит из-за сарая, но грозить не будет.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пояснил, почему клуб не вошел в число членов РПЛ, решивших оспорить решение ФИФА по легионерам.
«Восемь клубов подали в суд на решение о приостановке контрактов, почему среди них не было «Спартака»? Решили пока в этом не участвовать. За нами остаeтся право подавать – мы можем всегда им воспользоваться. В данном случае посмотрим, что будет происходить», – сказал Мележиков.
- Ранее CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.
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