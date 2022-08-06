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    «Зенит» и «Ахмат» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

    «Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Ильин.

    Запасные: Опарин, Цуцулаев, Уциев, Кадыров, Олейников, Бериша, Фольмер, Конате, Агаларов, Альсултанов.

    «Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.

    Запасные: Иван, Кержаков, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Бакаев, Сергеев.

    • Матч начнется в 20:00 по Москве.

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3951

      ААМ 45 минут назад

      Все, как обычно.

      0
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      Рейтинг: +1912

      АЛЕКС 58 50 минут назад

      Ну,давай Ахмат,покажи характер!

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      Рейтинг: +2487

      волчарик 1 час назад

      Надеюсь ходить не будут.Конкуренты пока свое берут.

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      Рейтинг: +4602

      PAREVG. 1 час назад

      Удачи, Терек!!!!!!!!!!!!!

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