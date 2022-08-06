«Зенит» и «Ахмат» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Ильин.

Запасные: Опарин, Цуцулаев, Уциев, Кадыров, Олейников, Бериша, Фольмер, Конате, Агаларов, Альсултанов.

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.

Запасные: Иван, Кержаков, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Бакаев, Сергеев.