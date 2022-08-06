«У Масалова есть российский паспорт, но он легионер». Газизов – об украинском новичке «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что новичок команды Александр Масалов будет считаться легионером.

«Мы подписали контракт с Масаловым на три года. Нормальный трансфер, хороший футболист, будем вместе прогрессировать.

Он будет считаться легионером. Российский паспорт у него есть, но по футбольным законам, по футбольному паспорту он легионер», – сказал Газизов.