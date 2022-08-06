«У Масалова есть российский паспорт, но он легионер». Газизов – об украинском новичке «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что новичок команды Александр Масалов будет считаться легионером.
«Мы подписали контракт с Масаловым на три года. Нормальный трансфер, хороший футболист, будем вместе прогрессировать.
Он будет считаться легионером. Российский паспорт у него есть, но по футбольным законам, по футбольному паспорту он легионер», – сказал Газизов.
- 25-летний Масалов родился в Севастополе.
- Он воспитанник киевского «Динамо», выступает на позиции левого защитника.
- В «Уфу» футболист перешел на правах свободного агента.
Источник: ТАСС