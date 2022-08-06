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  • «У Масалова есть российский паспорт, но он легионер». Газизов – об украинском новичке «Уфы»

«У Масалова есть российский паспорт, но он легионер». Газизов – об украинском новичке «Уфы»

6 августа 2022, 08:28
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что новичок команды Александр Масалов будет считаться легионером.

«Мы подписали контракт с Масаловым на три года. Нормальный трансфер, хороший футболист, будем вместе прогрессировать.

Он будет считаться легионером. Российский паспорт у него есть, но по футбольным законам, по футбольному паспорту он легионер», – сказал Газизов.

  • 25-летний Масалов родился в Севастополе.
  • Он воспитанник киевского «Динамо», выступает на позиции левого защитника.
  • В «Уфу» футболист перешел на правах свободного агента.

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Источник: ТАСС
Россия. Первая лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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житель СПб
1660150796
Без всякой ругани и скандалов: это - глупость. И противоречит российскому законодательству. Ему и надо следовать в Российской Федерации.
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