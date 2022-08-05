Семин объяснил, почему Баринов не перешел в европейский клуб

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Дмитрий Баринов сам виноват в несостоявшемся отъезде за границу.
«Все зависит от игрока. Выходя на каждую тренировку, профессионал обязан сам себе создавать мотивацию, работать над тем, чтобы стать лучше.
Если этого не происходит, «засиделся» – его проблема. Футболист заранее не знает, куда его пригласят и пригласят ли вообще, но надо искать в себе ресурсы для этого.
Не позвали, значит, не превосходит других. Баринова, по‑моему, насильно не удерживают, в «Локомотиве» сейчас девиз «отдаем всех, в любое время, куда угодно».
Вероятно, игрок просто не заинтересовал потенциальных покупателей», – сказал Семин.
- В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
- Сообщалось, что россиянин интересен «Валенсии».
Источник: «Матч ТВ»