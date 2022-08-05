Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Семин объяснил, почему Баринов не перешел в европейский клуб

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Дмитрий Баринов сам виноват в несостоявшемся отъезде за границу.

    «Все зависит от игрока. Выходя на каждую тренировку, профессионал обязан сам себе создавать мотивацию, работать над тем, чтобы стать лучше.

    Если этого не происходит, «засиделся» – его проблема. Футболист заранее не знает, куда его пригласят и пригласят ли вообще, но надо искать в себе ресурсы для этого.

    Не позвали, значит, не превосходит других. Баринова, по‑моему, насильно не удерживают, в «Локомотиве» сейчас девиз «отдаем всех, в любое время, куда угодно».

    Вероятно, игрок просто не заинтересовал потенциальных покупателей», – сказал Семин.

    • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
    • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
    • Сообщалось, что россиянин интересен «Валенсии».

    Новости по теме
    Агент рассказал, когда Баринов сможет уехать в Европу 3
    Английский агент рассказал, какие клубы АПЛ интересовались Бариновым 2
    КДК дисквалифицировал Баринова за удаление в матче с «Зенитом» 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:41
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11