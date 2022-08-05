Семин объяснил, почему Баринов не перешел в европейский клуб

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Дмитрий Баринов сам виноват в несостоявшемся отъезде за границу.

«Все зависит от игрока. Выходя на каждую тренировку, профессионал обязан сам себе создавать мотивацию, работать над тем, чтобы стать лучше.

Если этого не происходит, «засиделся» – его проблема. Футболист заранее не знает, куда его пригласят и пригласят ли вообще, но надо искать в себе ресурсы для этого.

Не позвали, значит, не превосходит других. Баринова, по‑моему, насильно не удерживают, в «Локомотиве» сейчас девиз «отдаем всех, в любое время, куда угодно».

Вероятно, игрок просто не заинтересовал потенциальных покупателей», – сказал Семин.