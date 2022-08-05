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    «Нас никто по полю рылом не возил». Асхабадзе – об игре «Факела» в трех турах РПЛ

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил выступление команды в стартовых турах чемпионата России.

    – Перед стартом сезона сказал команде, что мы должны быть максималистами. Меня интересует максимальное зарабатывание очков. И это не самодурство!

    Я прекрасно понимаю, что у нас не самый крутой состав в лиге. Но, судя по тому, что я увидел в первых трех турах, мы сами упустили очки!

    Не нужно впадать в эйфорию из-за качественной пиар-кампании. Для меня, повторюсь, это не стоит во главе угла. Есть голые факты: три игры и два балла...

    – Постойте. Разве вы не рады ничьей с «Динамо» после 0:2 в первом тайме?

    – Не соглашусь с вашим посылом. Первый тайм закончился с таким счетом в первую очередь не из-за «Динамо», а из-за нас самих.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Мы с точки зрения единоборств начали этот матч очень плохо! Это не свойственно «Факелу». Почему так произошло? Игроки ли перегорели, либо антураж сказался... Это все отговорки!

    Я привык говорить по факту: мы пропустили два ненужных, нелепых гола. Понимаете, если бы «Динамо» нас возило рылом по полю, то я бы это признал и сказал, что соперник был на голову сильнее.

    Но это совершенно другая история! Первый тайм мы провели явно слабее по сравнению с играми против «Краснодара» и «Ахмата». Это очевидно.

    – Но после первого тайма многие посчитали положение «Факела» безнадежным.

    – Вы видите позитив в том, что мы отыграли два мяча. А я смотрю дальше, пытаюсь зрить, как говорится, в корень. А суть такова, что первый тайм в нашем исполнении, по моему мнению, получился невзрачным в плане ведения единоборств. Как-то так.

    – То есть вы полагаете, что в матче с «Динамо» «Факел» мог рассчитывать даже на победу?

    – Во всех трех турах было одно и то же. Вот это меня и расстраивает. Нас никто по полю рылом не возил, но два очка в трех матчах – мало. Мы могли рассчитывать на большее.

    • «Факел» набрал 2 очка в 3 стартовых турах РПЛ.
    • Команда отобрала очки у «Динамо» (3:3) и «Краснодара» (2:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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