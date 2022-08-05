«Нас никто по полю рылом не возил». Асхабадзе – об игре «Факела» в трех турах РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил выступление команды в стартовых турах чемпионата России.

– Перед стартом сезона сказал команде, что мы должны быть максималистами. Меня интересует максимальное зарабатывание очков. И это не самодурство!

Я прекрасно понимаю, что у нас не самый крутой состав в лиге. Но, судя по тому, что я увидел в первых трех турах, мы сами упустили очки!

Не нужно впадать в эйфорию из-за качественной пиар-кампании. Для меня, повторюсь, это не стоит во главе угла. Есть голые факты: три игры и два балла...

– Постойте. Разве вы не рады ничьей с «Динамо» после 0:2 в первом тайме?

– Не соглашусь с вашим посылом. Первый тайм закончился с таким счетом в первую очередь не из-за «Динамо», а из-за нас самих.

– Поясните, пожалуйста.

– Мы с точки зрения единоборств начали этот матч очень плохо! Это не свойственно «Факелу». Почему так произошло? Игроки ли перегорели, либо антураж сказался... Это все отговорки!

Я привык говорить по факту: мы пропустили два ненужных, нелепых гола. Понимаете, если бы «Динамо» нас возило рылом по полю, то я бы это признал и сказал, что соперник был на голову сильнее.

Но это совершенно другая история! Первый тайм мы провели явно слабее по сравнению с играми против «Краснодара» и «Ахмата». Это очевидно.

– Но после первого тайма многие посчитали положение «Факела» безнадежным.

– Вы видите позитив в том, что мы отыграли два мяча. А я смотрю дальше, пытаюсь зрить, как говорится, в корень. А суть такова, что первый тайм в нашем исполнении, по моему мнению, получился невзрачным в плане ведения единоборств. Как-то так.

– То есть вы полагаете, что в матче с «Динамо» «Факел» мог рассчитывать даже на победу?

– Во всех трех турах было одно и то же. Вот это меня и расстраивает. Нас никто по полю рылом не возил, но два очка в трех матчах – мало. Мы могли рассчитывать на большее.