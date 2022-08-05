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    Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом

    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопросы о стремлении команды выиграть РПЛ в этом сезоне.

    – У твоих партнеров та же цель – чемпионство?

    – Когда команда начинает новый этап, то у всех появляется одна мечта. Все знают, в каком большом клубе играют и чего хотят достичь. Поэтому в поте лица будем стараться идти к своей цели.

    – Но многие футбольные эксперты и журналисты еще до старта сезона короновали «Зенит». В команде есть настрой доказать, что хоронить интригу все-таки рано?

    – Каждый новый сезон – отдельная история. Даже у самых лучших команд в какой-то момент происходит спад. Любые серии когда-то прерываются.

    И нам надо воспользоваться этим моментом, продолжать усиленно работать, искать свой шанс и бороться за титул.

    – Если ЦСКА станет чемпионом, что готов сделать? Отстричь косичку, например?

    – Нет, отстричь не готов! (смеется) Но готов перекрасить ее в красно-синие цвета.

    – Как Вагнер Лав.

    – Да, вот как раз его фото висит. Он вошел в историю клуба, и мне тоже бы этого хотелось.

    • ЦСКА набрал 7 очков в 3 стартовых турах чемпионата.
    • Команда делит лидерство в Премьер-лиге с «Зенитом» и «Спартаком».

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      almanev 12 минут назад

      Был один, который усы сбривал

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