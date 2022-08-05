Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопросы о стремлении команды выиграть РПЛ в этом сезоне.

– У твоих партнеров та же цель – чемпионство?

– Когда команда начинает новый этап, то у всех появляется одна мечта. Все знают, в каком большом клубе играют и чего хотят достичь. Поэтому в поте лица будем стараться идти к своей цели.

– Но многие футбольные эксперты и журналисты еще до старта сезона короновали «Зенит». В команде есть настрой доказать, что хоронить интригу все-таки рано?

– Каждый новый сезон – отдельная история. Даже у самых лучших команд в какой-то момент происходит спад. Любые серии когда-то прерываются.

И нам надо воспользоваться этим моментом, продолжать усиленно работать, искать свой шанс и бороться за титул.

– Если ЦСКА станет чемпионом, что готов сделать? Отстричь косичку, например?

– Нет, отстричь не готов! (смеется) Но готов перекрасить ее в красно-синие цвета.

– Как Вагнер Лав.

– Да, вот как раз его фото висит. Он вошел в историю клуба, и мне тоже бы этого хотелось.