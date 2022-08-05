Циннбауэр назвал игроков «Локомотива», которые пропустят матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, кто из футболистов столичного клуба пропустит матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«У нас травмированные игроки, по состоянию которых пока нет решения. Подождeм матча. Решение будет принято в день игры. Понятно, что не сыграют Фассон, Ненахов и Жемалетдинов. Также игру пропустит Баринов из-за красной карточки», — сказал Циннбауэр.