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    Циннбауэр назвал игроков «Локомотива», которые пропустят матч с «Краснодаром»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, кто из футболистов столичного клуба пропустит матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    «У нас травмированные игроки, по состоянию которых пока нет решения. Подождeм матча. Решение будет принято в день игры. Понятно, что не сыграют Фассон, Ненахов и Жемалетдинов. Также игру пропустит Баринов из-за красной карточки», — сказал Циннбауэр.

    • «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
    • У команды ни одной победы в 3 турах.
    • Матч с «Краснодаром» состоится 6 августа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +97404

      zigbert 37 минут назад

      Локомотиву не позавидуешь.Игра Кордобы тоже под вопросом.

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      Рейтинг: +4881

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Хотелось бы, чтобы в команде появился лидер типа Овчинникова или Лоськова. При этой тренерской чехарде и частой смене состава по полю бегает десяток смутно знакомых между собой людей без единого внутреннего стрежня. "Результат на табло". И в Краснодаре есть шанс продолжить эту серию. Надеюсь на лучшее, победы Локомотиву.

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