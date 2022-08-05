В «Уфе» отреагировали на слова Соболева о том, что на матчи клуба никто не пойдет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева об интересе болельщиков к башкирскому клубу.

Ранее футболист заявил, что после матчей в Медиалиге на игры «Уфы» никто не пойдет.

«Сто процентов, Соболев не хотел оскорбить «Уфу». Даже не надо обращать внимание на это. Он хороший футболист. Может, вырвалось. Бывает. Все мы люди. У всех у нас такое бывает», – сказал Газизов.