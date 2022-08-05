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    В «Уфе» отреагировали на слова Соболева о том, что на матчи клуба никто не пойдет

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева об интересе болельщиков к башкирскому клубу.

    Ранее футболист заявил, что после матчей в Медиалиге на игры «Уфы» никто не пойдет.

    «Сто процентов, Соболев не хотел оскорбить «Уфу». Даже не надо обращать внимание на это. Он хороший футболист. Может, вырвалось. Бывает. Все мы люди. У всех у нас такое бывает», – сказал Газизов.

    • Команда спартаковцев Соболева и Джикии сыграет во 2-м сезоне Медиалиги.
    • «Уфы» вылетела в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16621

      Cleaner 41 минуту назад

      Бревно что то там проскрипело?..)

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      Рейтинг: +654

      Suvorov51 3 часа назад

      Вот чем языком трепать, лучше играй и закатывай бомжатнику

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