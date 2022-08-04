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    Соболев может подать в суд на блогера, назвавшего его «изысканным дебилом»

    Автор телеграм-канала «Спартак КБ Телега» Максим Никитин оскорбил нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    Комментируя слова футболиста про популярность Медиалиги, блогер назвал его «изысканным дебилом».

    За это Соболев может подать в суд на Никитина.

    «В отношении футболиста Соболева имеет место быть оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

    В данном случае в публичной письменной форме, размещенной так называемым «блогером» в телеграм-канале. Ранее за такие действия была предусмотрена уголовная ответственность, сейчас – административная (статья 5.61 КоАП РФ).

    Часть 2 статьи предусматривает ответственность за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и влечет наложение административного штрафа на граждан от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – до 700 тысяч рублей», – объяснил ситуацию адвокат Игорь Бушманов.

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    Источник: Sport24

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    04.08.2022 23:00
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7306

      Томик 9 минут назад

      Это просто "розовая кофточка" очередная. Никто знать не знал, теперь надеется, что будет известным.

      0
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      Рейтинг: +30

      Красногвардейчик 45 минут назад

      А блогер прав.....за правду может пострадать))

      1
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      Рейтинг: +15141

      NewLife 57 минут назад

      Хоть горшком назови, только в печь не станови. На месте Соболева считал бы ниже своего достоинства судиться с каким то блогеришкой.

      0
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      Рейтинг: +16435

      ilichkadr > NewLife 54 минуты назад

      Один блогеришка, другой игрочишка. Чего уж там обижаться, если дело житейское?

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      Рейтинг: +649

      Suvorov51 1 час назад

      Ну да, если этот блогер публичный, то дело другое, а так за что судить, каждый дает свою оценку тому или иному игроку, вот Щуба назвал Орлова ФЛЮГЕРОМ, ну что его за это судить, а ведь посмотреть он действительно Флюгер все по ветру чтобы быть навиду у ПРОМКВАСА

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      Рейтинг: +1929

      fakeid > Suvorov51 45 минут назад

      ты можешь не утруждать себя длинными комментариями. просто пиши промквас. веди ты же ради этого слова и тужишься, сочиняя бессмысленные комменты.

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      Рейтинг: +649

      Suvorov51 > fakeid 21 минуту назад

      помойке надо все объяснить, что такое ПРОМКВАС

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