Соболев может подать в суд на блогера, назвавшего его «изысканным дебилом»

Автор телеграм-канала «Спартак КБ Телега» Максим Никитин оскорбил нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Комментируя слова футболиста про популярность Медиалиги, блогер назвал его «изысканным дебилом».

За это Соболев может подать в суд на Никитина.

«В отношении футболиста Соболева имеет место быть оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

В данном случае в публичной письменной форме, размещенной так называемым «блогером» в телеграм-канале. Ранее за такие действия была предусмотрена уголовная ответственность, сейчас – административная (статья 5.61 КоАП РФ).

Часть 2 статьи предусматривает ответственность за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и влечет наложение административного штрафа на граждан от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – до 700 тысяч рублей», – объяснил ситуацию адвокат Игорь Бушманов.