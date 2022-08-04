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  • Соболев может подать в суд на блогера, назвавшего его «изысканным дебилом»

Соболев может подать в суд на блогера, назвавшего его «изысканным дебилом»

4 августа 2022, 23:00
7

Автор телеграм-канала «Спартак КБ Телега» Максим Никитин оскорбил нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Комментируя слова футболиста про популярность Медиалиги, блогер назвал его «изысканным дебилом».

За это Соболев может подать в суд на Никитина.

«В отношении футболиста Соболева имеет место быть оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

В данном случае в публичной письменной форме, размещенной так называемым «блогером» в телеграм-канале. Ранее за такие действия была предусмотрена уголовная ответственность, сейчас – административная (статья 5.61 КоАП РФ).

Часть 2 статьи предусматривает ответственность за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и влечет наложение административного штрафа на граждан от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – до 700 тысяч рублей», – объяснил ситуацию адвокат Игорь Бушманов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1659645247
Хоть горшком назови, только в печь не станови. На месте Соболева считал бы ниже своего достоинства судиться с каким то блогеришкой.
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Красногвардейчик
1659645958
А блогер прав.....за правду может пострадать))
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Томик
1659648096
Это просто "розовая кофточка" очередная. Никто знать не знал, теперь надеется, что будет известным.
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житель СПб
1659674372
Это правильно. И в Интернете надо выбирать слова. Это касается и всех нас здесь (в том числе и меня - я тоже иногда не сдерживаюсь).
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JTherry
1659684947
если уж на автора ТК «Спартак КБ Телега» Макса Никитина подавать в суд за оскорбление словом "дебил", то что тогда говорить про автора ТК "Фабрика футбола" Мишу Борзыкина, который каждую неделю в ютубе на стриме выбирает "дурака недели"...) оба слова по ст. 5.61 КоАП РФ являются "оскорблением"...
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