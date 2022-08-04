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    Агент рассказал, когда Баринов сможет уехать в Европу

    Английский агент Энди Форд высказался о будущем полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    – У Баринова еще есть шансы уехать в АПЛ?

    – Когда отношение к россиянам в Европе улучшится, я уверен, что Дмитрий способен добиться больших успехов в европейских лигах – в Англии, Германии или Италии.

    Я по-прежнему счастлив работать с ним и его окружением, чтобы помочь ему добиться того, чего он заслуживает.

    • Рыночная цена Баринова – 11 млн евро.
    • Агент игрока ранее допустил, что полузащитник может перейти в «Валенсию».

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    Источник: Eurostavka

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