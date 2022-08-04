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    Мостовой: «Гасперини бракует Миранчука. Он играл бы в «Торино»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

    «Согласен, что Гасперини бракует Миранчука. Другое дело, что, может быть, сейчас что-то у Гасперини щeлкнуло в голове и он будет больше доверять Миранчку. Возможно, с этим исходом он и хочет оставить его. Нужно посмотреть на состав, на его конкурентов по позиции.

    Полгода назад Алексей хотел уйти в аренду, и не отпустили. Про «Торино» я говорил, что хороший вариант. Очень крепкая команда, и Лeша бы там больше времени получал, играл. К сожалению, такое очень часто бывает в футболе.

    Если опять посадит, то потом можно сказать Гасперини: «А чего ты меня опять здесь держишь?» Думаю, если в этом сезоне Гасперини опять что-то провалит, то его попросят уже.

    Где-то были хорошие результаты, но потом смотришь — опять проваливается. Причeм проваливается там, где не должны были. Поэтому кресло под Гасперини шатается уже», — сказал Мостовой.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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