Миранчук сегодня пройдет медосмотр в «Торино» (Нобель Арустамян)

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сегодня пройдет медосмотр в «Торино».

«Несколько источников подтвердили: сегодня вечером Алексей Миранчук пройдет медосмотр в «Торино». Трансфер действительно крайне близок: туринский клуб недавно подтвердил факт скорой аренды с правом выкупа.

Несмотря на обилие критики в России, спустя два года в Серии А Леша очень популярен в Италии. Почти каждое трансферное окно к нему проявляли интересы разные клубы. Причем серьезного калибра: так, зимой Миранчук находился в шаге от «Лацио».

Также его серьезно рассматривал «Милан» в качестве подмены Хакану Чалханоглу. Его хотели «Болонья», «Верона», «Дженоа», – написал Арустамян в телеграме.

За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

В 2020-м «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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