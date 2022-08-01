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    Миранчук сегодня пройдет медосмотр в «Торино» (Нобель Арустамян)

    Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сегодня пройдет медосмотр в «Торино».

    «Несколько источников подтвердили: сегодня вечером Алексей Миранчук пройдет медосмотр в «Торино». Трансфер действительно крайне близок: туринский клуб недавно подтвердил факт скорой аренды с правом выкупа.

    Несмотря на обилие критики в России, спустя два года в Серии А Леша очень популярен в Италии. Почти каждое трансферное окно к нему проявляли интересы разные клубы. Причем серьезного калибра: так, зимой Миранчук находился в шаге от «Лацио».

    Также его серьезно рассматривал «Милан» в качестве подмены Хакану Чалханоглу. Его хотели «Болонья», «Верона», «Дженоа», – написал Арустамян в телеграме.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • В 2020-м «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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