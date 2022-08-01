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    Радимов: «Приход Хачатурянца в «Спартак» пойдет на пользу всему российскому футболу»

    Главный тренер «Зенита-« Владислав Радимов высказался о возможном назначении Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака» вместо Леонида Федуна.

    «Порядочный человек, который ставит грандиозные цели. Его приход в «Спартак» пошел бы на пользу всему российскому футболу. Чем интереснее «Спартак», тем интереснее будет смотреть наш футбол», — сказал Радимов.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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