Радимов: «Приход Хачатурянца в «Спартак» пойдет на пользу всему российскому футболу»

Главный тренер «Зенита-« Владислав Радимов высказался о возможном назначении Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака» вместо Леонида Федуна.
«Порядочный человек, который ставит грандиозные цели. Его приход в «Спартак» пошел бы на пользу всему российскому футболу. Чем интереснее «Спартак», тем интереснее будет смотреть наш футбол», — сказал Радимов.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»