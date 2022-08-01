Радимов: «Приход Хачатурянца в «Спартак» пойдет на пользу всему российскому футболу»

Главный тренер «Зенита-« Владислав Радимов высказался о возможном назначении Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака» вместо Леонида Федуна.

«Порядочный человек, который ставит грандиозные цели. Его приход в «Спартак» пошел бы на пользу всему российскому футболу. Чем интереснее «Спартак», тем интереснее будет смотреть наш футбол», — сказал Радимов.