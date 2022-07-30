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    Циннбауэр после разгрома от «Зенита» пожаловался на работу судейской бригады

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5). Он уделил внимание работе судей.

    «У нас игрок покинул поле из-за травмы, поэтому мы имели приоритет на замену. Была тоже замена со стороны «Зенита». Почему-то игроков «Зенита» запустили на поле, а наших игроков не выпустили. И мы получаем гол, находясь в численном меньшинстве.

    Поэтому наша реакция более чем естественна, более чем логична. Мы не понимаем, почему арбитр запускает игроков соперника, но не дает нам произвести замену. Мы хотим выпустить игрока, нам не дают этого сделать. В меньшинстве команда пропускает, нам это непонятно», – сказал Циннбауэр.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3802

      raritet 23 минуты назад

      Текст был бы уместен , при счете 1:0. А когда Локомотив - разочарование, более уместен был бы тест: Недотерпели.

      0
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      Рейтинг: -70

      diamondfan 45 минут назад

      ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -70

      diamondfan 46 минут назад

      Немец, соси ююююююю! *****.........л!

      1
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      Рейтинг: +1327

      Artemka444 48 минут назад

      Ну так себе оправдание!!!

      0
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      Рейтинг: +4858

      neim 1 час назад

      На заметку тренерам других команд, в будущих играх с Зенитом:
      ещё можно на погоду жаловаться, вполне проканает ))).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +667

      Suvorov51 1 час назад

      Сегодня помойка была сильнее, ну это и понятно, но если честно, шансов не в лиги что кто то остановит бомжей, мало того что судьи ручные, административный ресурс силен, вся лига под ПРОМКВАСОМ

      2
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      Рейтинг: +16685

      paracetamol > Suvorov51 20 минут назад

      Горе побежденным! - Ю.Цезарь.

      0
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      Рейтинг: +6224

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Пока не достиг стадии "осознание" и находится на стадии "отрицание"

      1
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      Рейтинг: +11272

      Алексей З 1 час назад

      Однозначно судейский косяк , но на итоговый результат он не повлиял.
      Во втором тайме Локо " умер".

      2
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      Рейтинг: +552

      somn 1 час назад

      А что ещё остаётся делать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16685

      paracetamol 1 час назад

      Ну вот что хорошего сделали немцы для Локо? Ноют, жалуются, а ведь все видят, что они - хумно! Только бюджет пилить способны.

      2
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      Рейтинг: +11272

      Алексей З > paracetamol 1 час назад

      Откуда терпилы вы это слово взяли Ноет ?
      Вас е вечно вы и рта боитесь открыть, а он верно говорит.

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      Рейтинг: +16685

      paracetamol > Алексей З 1 час назад

      Давай, заступайся за бездарей немцев. Скоро, скоро наступит у вас ЭРА ФНЛ!

      1
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      Рейтинг: +11272

      Алексей З > paracetamol 2 секунды назад

      Что знпчит заступайся ?
      Здесь обсуждают деймтвия судьи и тренер Локо в данной ситуации всё верно сказал.
      Если ты немцев не любишь это твои фобии, оставь при себе.

      0
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