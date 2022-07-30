Циннбауэр после разгрома от «Зенита» пожаловался на работу судейской бригады

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5). Он уделил внимание работе судей.

«У нас игрок покинул поле из-за травмы, поэтому мы имели приоритет на замену. Была тоже замена со стороны «Зенита». Почему-то игроков «Зенита» запустили на поле, а наших игроков не выпустили. И мы получаем гол, находясь в численном меньшинстве.

Поэтому наша реакция более чем естественна, более чем логична. Мы не понимаем, почему арбитр запускает игроков соперника, но не дает нам произвести замену. Мы хотим выпустить игрока, нам не дают этого сделать. В меньшинстве команда пропускает, нам это непонятно», – сказал Циннбауэр.

Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.

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«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол