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  • Циннбауэр после разгрома от «Зенита» пожаловался на работу судейской бригады

Циннбауэр после разгрома от «Зенита» пожаловался на работу судейской бригады

30 июля 2022, 20:39
10

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5). Он уделил внимание работе судей.

«У нас игрок покинул поле из-за травмы, поэтому мы имели приоритет на замену. Была тоже замена со стороны «Зенита». Почему-то игроков «Зенита» запустили на поле, а наших игроков не выпустили. И мы получаем гол, находясь в численном меньшинстве.

Поэтому наша реакция более чем естественна, более чем логична. Мы не понимаем, почему арбитр запускает игроков соперника, но не дает нам произвести замену. Мы хотим выпустить игрока, нам не дают этого сделать. В меньшинстве команда пропускает, нам это непонятно», – сказал Циннбауэр.

  • Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Зенит Циннбауэр Йозеф
Комментарии (10)
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paracetamol
1659203740
Ну вот что хорошего сделали немцы для Локо? Ноют, жалуются, а ведь все видят, что они - хумно! Только бюджет пилить способны.
Ответить
somn
1659203806
А что ещё остаётся делать?
Ответить
Ганнибал Лектор
1659204718
Пока не достиг стадии "осознание" и находится на стадии "отрицание"
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neim
1659205442
На заметку тренерам других команд, в будущих играх с Зенитом: ещё можно на погоду жаловаться, вполне проканает ))).
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Artemka444
1659206466
Ну так себе оправдание!!!
Ответить
raritet
1659208009
Текст был бы уместен , при счете 1:0. А когда Локомотив - разочарование, более уместен был бы тест: Недотерпели.
Ответить
житель СПб
1659211945
Не повод из-за этой конкретной ситуации жаловаться на судей. Судейство в целом было вполне приличным. А вот что с командой Локо стало после перерыва - это вопрос как раз к тренеру...
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